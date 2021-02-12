Атлетік приймав Леванте в рамках півфіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу

Атлетік – Леванте – 1:1

Голи: Мартінес, 58 – Мелеро, 26

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Гравці з Більбао на правах господарів зустрічі одразу захопили ініціативу, але відкрили рахунок саме представники Леванте.

Такий розвиток подій додав ще більше стимулу Атлетіку і на старті другого тайму Мартінес вирівняв становище. Попри домінацію господарів, "кажани" впорались з чисельними атаками Атлетіка, фінальний свисток зафіксував нічию.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 4 березня. Нагадаємо, у паралельному півфіналі змагаються Севілья та Барса, де каталонці несподівано програли першу зустріч (0:2).

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