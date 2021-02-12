Атлетик принимал Леванте в рамках полуфинала Кубка Испании. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Испании, 1/2 финала

Атлетик – Леванте – 1:1

Голы: Мартинес, 58 – Мелеро, 26

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Игроки из Бильбао на правах хозяев встречи сразу захватили инициативу, но открыли счет именно представители Леванте.

Такое развитие событий добавило еще больше стимула Атлетику и на старте второго тайма Мартинес выровнял положение. Несмотря на доминирование хозяев, "летучие мыши" справились с многочисленными атаками Атлетика, финальный свисток зафиксировал ничью.

Ответный матч между этими соперниками состоится 4 марта. Напомним, в параллельном полуфинале соревнуются Севилья и Барса, где каталонцы неожиданно проиграли первую встречу (0:2).

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