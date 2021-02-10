Барселоні не пощастило з жеребом у півфіналі Кубка Іспанії – замість Леванте їй в пару потрапила Севілья, яка у попередньому сезоні двічі відібрала очки у каталонців. В 2021-му році підопічні Хулена Лопетегі провели одинадцять матчів, вигравши дев'ять і зазнавши всього однієї поразки (від Атлетіко). До того ж, першу зустріч андалусійці проводили вдома, на Рамон Санчес Пісхуан. Втім, команда Рональда Кумана після Нового року теж набрала хід, вигравши десять з одинадцяти поєдинків і зазнавши поразки лишень від Атлетіка в фіналі Суперкубка.

Севілья – Барселона: онлайн-трансляція першого півфіналу Кубка Іспанії – як це було

У Севільї з цікавинок у складі вирізнявся хіба що Алехандро Гомес, який тільки вдруге вийшов у основі. Барселона ж провела перестановки: Мінгеса повернувся у центр оборони й розташувався поруч з Умтіті, правого фулбека вийшов грати Фірпо, а Мессі стартував із перших хвилин – досвід провальної години без Лео на Беніто Вільямарін тренерський штаб вирішив не повторювати.

Перший тайм пройшов у невисокому темпі й з невеликою кількістю моментів, однак майже всі вони претендувалли на взяття воріт. Каталонці почали зустріч краще, прогнозовано захопивши контроль над м'ячем і ледь не відкривши рахунок на 11-й хвилині. Грізманн закинув діагональ за спину захисникам на лівий край штрафного, а Мессі, опинившись перед Буну, пробив низом у правий кут – голкіпер парирував ногою! Крім того, на 22-й хвилині Лео стріляв з лінії карного майданчика, однак вийшло занадто неточно. Це був останній удар гостей до перерви.

Не можна сказати, що Севілья правила балом після моментів Мессі, однак андалусійці шикарно жалили суперника у його больові точки. Ключовою тактичною родзинкою господарів стали походи в атаку центрбека Кунде. На 19-й хвилині Жюль отримав шанс відкрити рахунок: Жордан виконав класну діагональ на правий фланг, Сусо розхитав де Йонга та викотив передачу в штрафний на Кунде, а той потужно пробив у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою!

Взагалі-то, походи Кунде до чужих воріт у позиційних атаках не є новинкою, однак підопічні Рональда Кумана не зробили жодних висновків. За це Жюль покарав Барсу на 25-й хвилині, обігравши де Йонга та Бускетса в центрі, обстукавшись з Фернандо перед штрафним, ефектно обійшовши Умтіті та пробивши метрів з восьми – 1:0!

В другій половині першого тайму зміст гри не змінювався. Каталонці безцільно катали м'яч на межі центральної та чужої третини поля, а андалусійці час від часу вилітали в швидкі атаки через фланги. Двічі вони могли завершитись голом.

Так, на 42-й хвилині Відаль запустив у прохід правим флангом Ен-Несірі, а той увійшов у штрафний та фінтом втік від Умтіті – втім, марокканець втратив рівновагу. В компенсований же час Ескудеро отримав передачу на лінію карного майданчика та вистрілив під поперечку – тер Штеген парирував у карколомному стрибку.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги Севільї, однак на старті другого тайму рахунок міг змінитись на користь обох команд. Активніше почали господарі, які провели дві швидкі атаки – Ракітіч на 48-й хвилині стріляв метрів з 20-ти, а Ен-Несірі на 53-й переграв Мінгесу й готовий був пробивати з лівого краю штрафного. В обох випадках врятував Умтіті.

Барса відповіла проривом Мессі на 55-й – в завершенні епізоду Лео обігрався з де Йонгом на лінії карного майданчика та завдав удару під ліву стійку. Буну парирував! Після цього Дембеле спробував закрутити м'яч з кутового у ворота, але Буну встиг вибити сферу.

В середині другого тайму Барселона серйозно додала в активності, але набрати необхідний темп заважала тактика дрібного (і не дуже) фолу з боку Севільї – "рохібланкос" не боялися летіти в підкати й отримувати жовті картки. При цьому андалусійці не забували і про свої швидкі атаки, які Хулен Лопетегі вирішив освіжити потрійною заміною – замість Гомеса, Ескудеро та Хордана вийшли де Йонг, Ель-Хаддаді та Рекік.

Все це певний час дозволяло тримати гостей на дистанції, однак поступово каталонці перейшли від тиску до загострення. Так, на 71-й хвилині Мессі отримав передачу на лівий край карного майданчика та потужно вистрілив у дотик з-під Відаля – м'яч пройшов поруч зі стійкою. На 73-й Альба вимагав пенальті після фолу Сусо прямо на межі штрафного, але Матео Лаос вирішив, що Жорді збивали до лінії.

На 76-й же хвилині метрів з 22-х вистрілив Дембеле – дуже неточно. Після цього каталонці провели ще кілька хороших атак з дуже близькими підходами до воріт, але без ударів. Севілья підсіла. Втім, поступово команді Хулена Лопетегі вдалося вирівняти хід зустрічі, чому посприяли і дві додаткові заміни – на 80-й хвилині на поле вийшли Гудель та Торрес.

В ендшпілі зустрічі Барса принишкла, тож Рональд Куман наважився зробити першу заміну. На 85-й хвилині Педрі змінив Пуч, однак саме в цей момент спрацювали ходи Лопетегі: Торрес вирізав прекрасну передачу Ракітічу на хід лівим флангом, Умтіті не витримав лінію офсайду й ковзнув при ривку за хорватом, а Іван увірвався в штрафний, прицілився та пробив над плечем тер Штегена – 2:0!

Барселона на здавалася. Рональд Куман на 87-й хвилині кинув у бій Трінкау, а Мессі на 90+1-й потужно вистрілив зі штрафного метрів з 22-х – Буну витягнув м'яч з-під ближньої стійки! Зрештою, свисток Матео Лаоса сповістив про впевнено перемогу Севільї.

Задля виходу у фінал Барселона повинна влаштувати розгром у матчі-відповіді, який проведуть на Камп Ноу 3 березня.

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