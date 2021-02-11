Жоан Лапорта, якого називають фаворитом у президентських перегонах Барселони, має свій план розвитку клубу.

Лапорта має намір запросити у крісло спортивного директора Матеу Алемані, який відомий своєю роботою у Валенсії, повідомляє RAC1.

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Підсилити команду потенційний президент планує захисником "кажанів" Хосе Гайєю, оборонцем Манчестер Сіті Еріком Гарсією, а також шукатиме футболіста на позицію центрфорварда. Спокійно може спати нападник каталонців Усман Дембеле, з яким Лапорта планує продовжити контракт.

Нагадаємо, вибори президента Барселони відбудуться вже 7 березня.

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