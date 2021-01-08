Поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії Астон Вілла – Ліверпуль відбудеться у запланований час.

Напередодні у таборі підопічних Діна Сміта була зафіксована велика кількість позитивних тестів на коронавірус, команда не проводила тренування, а прес-конференція перед грою проти Ліверпуля була скасована.

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В день матчу, 8 січня, Астон Вілла на своїй офіційній сторінці у Твіттері підтвердила, що гра з мерсисайдцями таки відбудеться. Початок, як і планувалося, о 21:45.

Британські ЗМІ повідомляли, що бірмінгемці планують зіграти проти Ліверпуля, залучивши футболістів резервної команди (U23) та інших вихованців.

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