Матчі 29-го туру чемпіонату України відбудуться в один день, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Хто розсудить матчі Динамо та Шахтаря: призначення арбітрів на 27-й тур УПЛ

Всі вісім поєдинків пройдуть у неділю, 19 травня, і розпочнуться одночасно – о 15:30.

Родзинкою туру стане протистояння СК Дніпро-1 та Шахтаря. Також цікаво буде подивитись на тренерську дуель Олександра Шовковського та Юрія Вернидуба.

19 травня (неділя)

СК Дніпро-1 – Шахтар – 15:30

Динамо – Кривбас – 15:30

Верес – Олександрія – 15:30

ЛНЗ – Зоря – 15:30

Рух – Чорноморець – 15:30

Металіст 1925 – Полісся – 15:30

Минай – Колос – 15:30

Ворскла – Оболонь – 15:30

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