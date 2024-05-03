СК Дніпро-1 проти Шахтаря – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 29-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 29-го туру чемпіонату України відбудуться в один день, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Всі вісім поєдинків пройдуть у неділю, 19 травня, і розпочнуться одночасно – о 15:30.
Родзинкою туру стане протистояння СК Дніпро-1 та Шахтаря. Також цікаво буде подивитись на тренерську дуель Олександра Шовковського та Юрія Вернидуба.
19 травня (неділя)
СК Дніпро-1 – Шахтар – 15:30
Динамо – Кривбас – 15:30
Верес – Олександрія – 15:30
ЛНЗ – Зоря – 15:30
Рух – Чорноморець – 15:30
Металіст 1925 – Полісся – 15:30
Минай – Колос – 15:30
Ворскла – Оболонь – 15:30
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