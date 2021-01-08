Накануне в лагере подопечных Дина Смита было зафиксировано большое количество положительных тестов на коронавирус, команда не проводила тренировки, а пресс-конференция перед игрой против Ливерпуля была отменена.

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В день матча, 8 января, Астон Вилла на своей официальной странице в Твиттере подтвердила, что игра с мерсисайдцами таки состоится. Начало, как и планировалось, в 21:45.

Британские СМИ сообщали, что бирмингемцы планируют сыграть против Ливерпуля, использовав футболистов резервной команды (U23) и других воспитанников.

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