Півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум, скоріш за все, покине мерсисайдців по завершенні сезону.

Хавбек і досі не прийняв пропозицію Ліверпуля стосовно нового контракту. Поточна угода Вейналдума із мерсисайдцями завершується влітку 2021 року.

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За інформацією Sky Sports, головною причиною є фінансова сторона питання. Нідерландець бажає залишитись у клубі, проте хоче заробляти більше з огляду на зарплати головних зірок "мерсисайдців". Одним із претендентів на півзахисника є Барселона.

Додамо, що Вейналдум провів за Ліверпуль 24 матчі у поточному сезоні та відзначився одним голом.

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