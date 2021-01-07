Поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії ризикує не відбутись у запланований термін.

Астон Вілла потерпає від пандемії, тому поєдинок КА проти Ліверпуля, ймовірно, буде перенесено, повідомляє The Athletic.

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У таборі підопічних Діна Сміта зафіксована велика кількість позитивних тестів на коронавірус, команда не проводила сьогоднішнє тренування, і прес-конференція з нагоди матчу проти Ліверпуля також була скасована.

Офіційних заяв щодо проведення поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії поки не було. Астон Вілла повідомила, що закрила тренувальну базу через спалах коронавірусу.

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