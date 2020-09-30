Голкіпер іспанського Вільяреала Серхіо Асенхо став антигероєм курйозного епізоду в ході поєдинку 4-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

На 36-й хвилині матчу проти басків досвідчений воротар привіз гол у власні ворота.

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Бразилець Дейверсон із власної половини безадресно вибив м'яч вперед, а той мав стати легкою здобиччю Асенхо. Проте, кіпер "Жовтої субмарини" необачно вийшов на перехоплення, не розрахував відскок і пропустив м'яч над собою. Як наслідок, Едгар Мендес опинився перед порожніми воротами й спокійно відправив "смугастого" в сітку.

Раніше Серхіо Асенхо проявляв себе з позитивного боку. Для прикладу, він відбив два пенальті в одному матчі, показав героїчну гру проти мадридського Реала та врятував левантійців від ганьби в протистоянні з Барселоною.

До слова, колишній нападник львівських Карпат і київського Динамо Лукас Перес вийшов у старті Алавеса на матч проти Вільяреала.

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