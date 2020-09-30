Голкипер испанского Вильярреала Серхио Асенхо стал антигероем курьезного эпизода в ходе поединка 4-го тура Ла Лиги против Алавеса.

На 36-й минуте матча против басков опытный вратарь привез гол в собственные ворота.

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Бразилец Дейверсон с собственной половины безадресно выбил мяч вперед, а тот должен был стать легкой добычей Асенхо. Однако, кипер "Желтой субмарины" опрометчиво вышел на перехват, не рассчитал отскок и пропустил мяч над собой. Как следствие, Эдгар Мендес оказался перед пустыми воротами и спокойно отправил "полосатого" в сетку.

Ранее Серхио Асенхо проявлял себя с положительной стороны. Например, он отразил два пенальти в одном матче, показал героическую игру против мадридского Реала и спас левантийцев от позора в противостоянии с Барселоной.

К слову, бывший нападающий львовских Карпат и киевского Динамо Лукас Перес вышел в старте Алавеса на матч против Вильярреала.

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