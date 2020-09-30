Чемпіонат Іспанії 2020/21, 4-й тур

Вільяреал – Алавес – 3:1

Голи: Алькасер, 13, 67, Морено, 45 – Мендес, 36

Уеска – Атлетіко – 0:0

Ейбар – Ельче – початок о 22:30

Вільяреал приймав у рідних стінах Алавес. Підопічні Унаї Емері відкрили рахунок вже на 13-й хвилині внаслідок прострілу Гаспара та ефектного замикання Алькасера, але в середині першого тайму Мендес зрівняв рахунок, скориставшись помилкою Асенхо (проста подача з глибини пролетіла над його головою). Втім, перед свистком на перерву господарі заробили пенальті – його реалізував Морено, 2:1.

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В середині другого тайму Вільяреал пішов уперед забив два голи – точний удар Мой Гомеса не зарахували через офсайд, але добивання Алькасера після виходу 2-в-1 та влучання Морено у стійку вже було чистим. Це був останній гол. Вільяреал святкує перемогу.

Атлетіко приїхав у гості до Уески. Очікувався розгром (благо, Суарес грав у основі), однак до перерви мадридці завдали всього двох ударів по воротах – це найменша кількість ударів "матрацників" за перший тайм у 2020 році. В другому таймі Дієго Сімеоне кинув у бій Косту, Льоренте, Карраско та Коке, однак у площину пройшов всього один постріл, а близькими до голу були лише спроби Феліша (над поперечиною) та Льоренте (повз ліву стійку). Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану нульову нічию.

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