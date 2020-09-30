Ерік Дайєр покинув поле та пішов у роздягальню на 77 хвилині матчу Тоттенхем – Челсі, хоч і не був замінений. За ним одразу кинувся Жозе Моурінью, щоб дізнатись причини такого рішення. За кілька хвилин півзахисник повернувся на поле та продовжив поєдинок.

Тоттенхем – Челсі: Моурінью та Лемпард влаштували гарячу перепалку під час матчу

Після матчу Ерік пояснив свій вчинок: "Після гри в неділю було дуже важко, можливо, через це мені довелося відбігти, але ми пройшли далі! Жозе був не особливо задоволений, але що поробиш: "поклик природи". Я чув, що у Челсі був момент, поки мене не було, але, на щастя, вони не забили".

До слова, Тоттенхем зумів вибити Челсі з Кубка англійської ліги у серії післяматчевих пенальті (1:1, пен. 5:4). Дайєр отримав нагороду Гравець матчу, яку потім вирішив "вручити" унітазу. Він запостив у своєму Instagram кумедне фото. Жозе Моурінью, в свою чергу, серйозно подякував гравцеві за професіоналізм.

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