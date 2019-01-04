Вільяреал вирвав нічию у матчі проти мадридського Реала

Дубль Санті Касорли дозволив Вільяреалу набрати очки у перенесеному матчі 17-го туру іспанської Прімери проти мадридського Реала.

Чемпіонат Іспанії, 2018/2019

Вільяреал – Реал Мадрид – 2:2

Голи: Касорла, 4, 82 – Бензема, 7, Варан, 20

За перші 35 хвилин голів на полі було більше, ніж моментів. Вільяреал захопив ініціативу одразу зі свистком, вже на 3-й хвилині маюч шанс вийти вперед після виходу на ворота Чуквуезе – мадридців врятував Куртуа. Через хвилину другим ударом по воротах господарі відкрили рахунок: це все-той же Чуквуезе протягнув м'яч до зони перед штрафним, зібрав на собі кількох захисників, а потім віддав його на лінію Касорлі – Санті ж красивим пострілом у дотик закрутив у дальній кут. Втім, Реал моментально відігрався: на 7-й хвилині Васкес увімкнувся правим флангом, прийняв передачу та подав на лінію воротарського, а Карім Бензема пострілом головою з кількох метрів пробив Асенхо. На 20-й же Реал забив і другий гол – це Рафа Варан скористався помилкою голкіпера та головою замкнув подачу Крооса ударом у протихід.

Після цього гра більш-менш вирівнялася, хоча на 33-й хвилині Модріч забив третій гол після двох поспіль героїчних сейвів Асенхо – взяття воріт скасували через явний офсайд. Вільяреал намагався використовувати швидкість та настирність Чуквуезе, але оборона Реала грала проти нього досить надійно аж до 45-ї хвилини, коли Самуель увійшов у штрафний, прорвавшись крізь двох захисників. Бути б голу, але Рамос збив нападника господарів – а головний арбітр проспав цей епізод, хоча помічники йому щось нашіптували у навушник. Зрештою, перший тайм завершився перемогою мадридців.

Перша половина другого тайму нічим, крім неточного удару Бензема з-за меж штрафного, не відзначалася. Команди виконували великий об'єм позиційної роботи та витрачали багато сил, але без особливого просування уперед. Лише на 65-й хвилині гра почала розкриватися: спочатку Жерар Морено ледь не влучив у лівий нижній кут з дальньої дистанції, потім Лукас Васкес не зміг переграти Асенхо при виході віч-на-віч, далі захисникам Вільяреала довелося блокувати удар Марсело метрів з 11-ти, а через кілька хвилин Альваро Гонсалес ледь не замкнув подачу з кутового пострілом головою під дальню штангу.

Поступово матч знову скотився до позиційної фази, в якій Реал практично не атакував, а у Вільяреала майже нічого не виходило. Тим більш несподіваним виявився гол "жовтої субмарини" на 82-й хвилині: Форналс увірвався на лівий край штрафного, розвернувся та виконав подачу на дальню штангу, звідки мініатюрний Касорла головою забив у ворота Реала – 2:2! Мадридці одразу ж зарухались та отримали шанси відігратися на 85-й хвилині, однак удар Іско з близької відстані ногою парирував Серхіо Асенхо. Зрештою, господарям вдалося втримати нічию до самого фінального свистка.

Таким чином, Реал набрав 30 очок, втративши можливість порівнятись із Севільєю та залишившись на четвертій позиції. Вільяреал, в свою чергу, покинув зону вильота, набравши 16 залікових балів та піднявшись на сімнадцяту сходинку.