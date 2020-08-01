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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Артета зізнався, що хотів би взяти від Челсі

10:53 - Читать на русском
Артета зізнався, що хотів би взяти від Челсі
Мікель Артета / Reuters

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від фіналу Кубка Англії проти лондонського Челсі.

 

"Арсенал, звісно, хотів би перейняти цей переможний менталітет. У своїх командах-переможницях Челсі мав кількох провідних гравців. Напевне, фундаментом стабільних результатів саме це й стало. Вони мали по-справжньому хороших тренерів, гравців і структуру.

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Вони не були переможцями до Абрамовича. Та їм вдалося змінити це мислення, переконати гравців і справити вплив на всіх у клубі, що єдина можлива ціль клубу – це перемога. Очевидно, що після такого все починає працювати краще", – цитує тренера "канонірів" Goal.

Нагадаємо, що матч Арсенал – Челсі відбудеться у суботу, 1 серпня. Лише здобутий Кубок Англії дозволить підопічним Артети зіграти в єврокубках у новому сезоні.

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Теги
Англія Мікель Мікель Артета Арсенал - Челсі Арсенал Арсенал
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