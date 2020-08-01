toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Артета признался, что хотел бы взять от Челси

10:54 - Читати українською
Артета признался, что хотел бы взять от Челси
Микель Артета / Reuters

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против лондонского Челси.

 

"Арсенал, конечно, хотел бы перенять этот победный менталитет. В своих команды-победителях Челси имел нескольких ведущих игроков. Наверное, фундаментом стабильных результатов именно это и стало. Они имели по-настоящему хороших тренеров, игроков и структуру.

Лэмпард обеспокоен положением Арсенала перед финалом Кубка Англии

Они не были победителями до Абрамовича. Однако им удалось изменить это мышление, убедить игроков и оказать влияние на всех в клубе, что единственная возможная цель клуба – это победа. Очевидно, что после такого все начинает работать лучше", – цитирует тренера "канониров" Goal.

Напомним, что матч Арсенал – Челси состоится в субботу, 1 августа. Только завоёванный Кубок Англии позволит подопечным Артеты сыграть в еврокубках в новом сезоне.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Главные новости футбола 31 июля: Динамо прощается с вице-чемпионом мира, новые претенденты на Шведа и Супрягу
07:00
5875
Теги
Англия Микель Микель Артета Арсенал - Челси Арсенал Арсенал
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
4
мин
Арсенал
19:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук