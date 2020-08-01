Артета признался, что хотел бы взять от Челси

"Арсенал, конечно, хотел бы перенять этот победный менталитет. В своих команды-победителях Челси имел нескольких ведущих игроков. Наверное, фундаментом стабильных результатов именно это и стало. Они имели по-настоящему хороших тренеров, игроков и структуру.

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Они не были победителями до Абрамовича. Однако им удалось изменить это мышление, убедить игроков и оказать влияние на всех в клубе, что единственная возможная цель клуба – это победа. Очевидно, что после такого все начинает работать лучше", – цитирует тренера "канониров" Goal.

Напомним, что матч Арсенал – Челси состоится в субботу, 1 августа. Только завоёванный Кубок Англии позволит подопечным Артеты сыграть в еврокубках в новом сезоне.

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