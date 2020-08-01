toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Лемпард занепокоєний становищем Арсенала перед фіналом Кубка Англії

09:29 - Читать на русском
Лемпард занепокоєний становищем Арсенала перед фіналом Кубка Англії
Френк Лемпард / Action Images via Reuters

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився очікуваннями від вирішального матчу Кубка Англії проти лондонського Арсенала.

 

"Я чув, що для Арсенала це більше, ніж просто матч. Цей підхід мене турбує. Для Челсі це теж серйозна гра.

Абрамович відправив би мене в Сибір за 4-те місце з Челсі, – екс-тренер лондонців

Те, що наша команда думає, що ми чогось досягнули минулого тижня, потрапивши до топ-4 АПЛ, мене непокоїть. Хай ми й задоволені цим, та це вже минуле. Челсі не задумується, що цей матч значить для Арсенала. Ми хочеми виграти матч. Тренер поразку сприймає болісніше, ніж футболіст, оскільки на тобі більше відповідальності. Та смак перемоги приємніший", – цитує Лемпарда BBC.

Нагадаємо, що матч Арсенал – Челсі відбудеться у суботу, 1 серпня. Лише здобутий Кубок Англії дозволить "канонірам" зіграти в єврокубках у новому сезоні.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Головні новини футболу 31 липня: Динамо прощається з віце-чемпіоном світу, нові претенденти на Шведа та Супрягу
07:00
4618
Теги
Арсенал - Челсі Арсенал Арсенал Англія Челсі Челсі Френк Френк Лемпард
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
30
хв
Арсенал
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук