Лемпард занепокоєний становищем Арсенала перед фіналом Кубка Англії

"Я чув, що для Арсенала це більше, ніж просто матч. Цей підхід мене турбує. Для Челсі це теж серйозна гра.

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Те, що наша команда думає, що ми чогось досягнули минулого тижня, потрапивши до топ-4 АПЛ, мене непокоїть. Хай ми й задоволені цим, та це вже минуле. Челсі не задумується, що цей матч значить для Арсенала. Ми хочеми виграти матч. Тренер поразку сприймає болісніше, ніж футболіст, оскільки на тобі більше відповідальності. Та смак перемоги приємніший", – цитує Лемпарда BBC.

Нагадаємо, що матч Арсенал – Челсі відбудеться у суботу, 1 серпня. Лише здобутий Кубок Англії дозволить "канонірам" зіграти в єврокубках у новому сезоні.

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