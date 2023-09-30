Олександр Зінченко та Ілля Забарний традиційно вийшли в основі своїх команд. Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 17:00. Дуже інтенсивно пресингують господарі на перших хвилинах. Зокрема, разочок розгубився Зінченко, намагаючись вивести м'яч на чужу половину невдалим поперечним пасом на Едегора. Жезус дав за спини в зону Забарного. Вийшла така собі стіночка, але Хаверц дещо знітився після спроби тиску центрбека збірної України і пробив у зовнішню стійку.

Зінченко і Забарний в українському дербі АПЛ: онлайн-трансляція матчу Борнмут – Арсенал

Сака, який тільки напередодні провів перше тренування за тиждень після отриманого в дербі проти Тоттенхема пошкодження, сам розігнав атаку, сам же і завершив. Едегор подав на дальню ліву стійку, в яку влучив Жезус - Букайо добив уже без перешкод. Забарний врятувати не міг, адже тримав свого гравця (Хаверц також набігав у воротарський). Який же потужний удар Зінченка - Нето витягнує з верхнього кута. Сака сьогодні крутий навіть в обороні, однак після його відбирання і ривочка на чужу половину Таверньє грубо вставив ногу, а Букайо зашкутильгав. Ніби обійшлося все.

Хаверц знову заробляє тільки жовту картку, страждання тривають. Зінченко змістився ближче до правого напівфлангу та блискучим коротким пасом вивів Нкетію у штрафний, Едді запоров момент. Крісті частенько один проти всіх у штрафному Арсенала. Із великими проблемами вдається відбитися. Ніби без ударів Борнмута (лише 2 не дуже гострі спроби за тайм), але доволі неприємно. Зінченко розігнав контру зі своєї половини, вивів Нкетію, який вирвався з-під опіки Забарного, у штрафний, а там Ааронс запізнілим підкатом скосив нападника. Штатний пенальтист Сака взяв снаряд і люб'язно поділився нагодою забити з Едегором - норвежець не підвів.

Піднатиснули "вишеньки" під завісу першого тайму. Габріель, як справжній вожак, кидається під удари, захищаючи свою стаю під добротним таким тиском. Клюйверт продерся лівим краєм, круглий відскочив до Крісті - Райя ефектно потягнув на 45+5 хвилині. Зінченко і Забарний - найкращі серед захисників своїх команд до перерви. Обидва пасували з точінстю мінімум 90%. Ілля заблокував 2 удари, Олекс створив парочку моментів, 6 разів підбирав м'ячі й дуже непогано відборовся загалом.

На старті другої половини Едегор на тонкому клаптику поля віддає у воротарський, але Сака програє дуель голкіперу, а добивання Зіни підчищає оборонець. Тиск продовжився, і неймовірний норвежець заробив ще один пенальті. Крісті підкотився під Едегора, але Мартін і Сака вирішили поділитися 11-метровим з новачком. Хаверц на 53 хвилині реалізував пенальті, перервавши провальну серію без результативних дій в Арсеналі на 10 матчі в усіх турнірах.

Нкетія виривався на оперативний простріл, але надто легко завалився від легкого кивка руки Забарного - суддя не купився. Зінченка і Нкетію замінили Томіясу та Нелсон. Сака самовіддано в жорсткому стиці блокує удар суперника і знову починає шкутильгати. Ледь сходить з поля Букайо, чому Артета раніше не випустив португальця Вієйру? Жезус виграє дуель в атаці, але Забарний заважає до кінця - удар повз ворота. Вієйра закидає у розріз, Жезус вривається. Ідентичну комбінацію раз-по-раз проводять гості, вже й Забарний також не встигає за цими каруселями.

Нелсон проштовхнув у штрафний, Сміт-Роу якимсь дивом не влучив у дальній. На 90+4 хвилині Вайт довів до 0:4. Едегор подав зі штрафного, правий захисник вискочив із офсайду і вколотив. Арсенал набирає 17 очок і використовує осічку Манчестер Сіті, до якого тепер лише 1 бал відставання. Борнмут опускається в зону вильоту: 3 очки, без перемог, як і лише у двох інших аутсайдерів (Бернлі та Шеффілд Юнайтед).