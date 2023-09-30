В рамках суботньої програми 7-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 7-й тур

Евертон – Лутон – 1:2

Голи: Калверт-Льюїн, 45 – Лок'єр, 24, Морріс, 32

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Діаш, 13 (автогол), Хван, 66 – Альварес, 55

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 0:1

Гол: Андерсен, 25

Ньюкасл – Бернлі – 2:0

Голи: Альмірон, 14 Ісак, 76 (пен)

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед – 2:0

Голи: Боуен, 24, Соучек, 37

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Миколенко вийшов у старті на домашній матч проти Лутона. Перший тайм виявився доволі рівним, а Віталій відзначився кількома непоганими скидками на лінії штрафного, запускаючи атаки з гострими ударами. Після одного з його навісів Калверт-Льюїн пробивав головою метрів з шести (в руки голкіперу), однак всі ці плюси були затьмарені пропущеними голами.

Частково вони на совісті українця. На 24-й хвилині Миколенко не зміг накрити Морріса, давши йому пробити в поперечку (Лок'єр зіграв на добиванні), а на 32-й наш земляк банально не встиг за Моррісом при подачі зі стандарту. Щоправда, у першому випадку накрити Карлтона не змогли навіть три захисники Евертона...

...а у другому Миколенко опинився один проти двох суперників. Та і загалом схема оборони "ірисок" виглядала дивно – проти шести футболістів Лутона грали вісім мерсисайдців, але у гостей все одно знайшлася людина без опіки. Привіт Шону Дайчу та його штабу.

Другий тайм виявився не таким цікавим, як перший. Гра пройшла у боротьбі, стандарти майже зникли, та і моментів практично не виникало. Не виблискував і Миколенко, хоча провалів у Віталія теж не було. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Лутона – дебютну в історії АПЛ!

Попри поразку й пропущені м'ячі, Sofascore поставив українцю найвищу оцінку серед гравців Евертона (і одну з найвищих у матчі взагалі). В активі Віталія – 7 переможних єдиноборств у 7 епізодах, 6 відбирань у 6 спробах, 3 вдалих виноси, 4 успішних передачі з просуванням (із 7 спроб), 113 дотиків до м'яча та 80% точності пасів. Три з них пішли під удар.

Із мінусів – слабка робота в повітрі (1 перемога в 3 епізодах) та низька якість навісів (1 точний з 5-ти).

У паралельному матчі Манчестер Сіті зазнав сенсаційної поразки від Вулверхемптона. Перший гол "містяни" пропустили вже на 13-й хвилині внаслідок фантастичного слалому Нету – португалець пройшов метрів 60 по флангу, обігравши Фодена та Аке й увірвавшись у штрафний. Подальший удар зрикошетив від Діаша у ворота. 1:0!Це був єдиний постріл "вулвз" до перерви.

Сіті ж провели 11 ударів, однак влучити у площину в першому таймі вдалося тільки раз. Відігратись гості змогли аж на 55-й хвилині зусиллями Альвареса, якому вдалося пробити зі стандарту в ліву дев'ятку – втім, вже на 66-й Хван відновив перевагу господарів. 2:1!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця, хоча за ударами "містяни" виграли з рахунком 23:3. Манчестер Сіті зазнав першої поразки у сезоні АПЛ, обірвавши 6-матчеву переможну серію.

Інший манкуніанський клуб також програв. Манчестер Юнайтед у рідних стінах приймав Крістал Пелас, з яким зустрічався кілька днів тому в рамках Кубка ліги – там "дияволи" тріумфували (3:0), однак в АПЛ підопічні Еріка тен Хага зазнали мінімальної поразки. Єдиний гол на 25-й хвилині провів Андерсен, який після рикошету при стандарті спіймав м'яч на ногу й закрутив його у дальню дев'ятку.

Як наслідок, МЮ опустився на 10-ту позицію у турнірній таблиці. За підсумками туру команда може впасти ще нижче.

У паралельних поєдинках Ньюкасл і Вест Хем святкували ідентичні домашні перемоги – 2:0. "Сороки" впорались з Бернлі, а "молотобійці" здлали Шеффілд. "Бордові" та "блейдс" залишаються єдиними командами АПЛ, яким досі не вдалося виграти бодай один матч у сезоні.

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