"Якщо ми зіграємо 44 гри проти ПСЖ, то нам буде складно вийти переможцями. Але зараз нам потрібно зіграти тільки дві гри – в них може трапитися що завгодно. Тому все можливо. Нас не вважають фаворитами? А хіба на груповій стадії ми були фаворитами? А в протистоянні з Атлетіко? Я бачу шанс. І поки він у нас є, ми повинні спробувати ним скористатися. На даний момент ми, мабуть, команда з найменшим досвідом. Але, можливо, і з найбільшим голодом.

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Зупинити ПСЖ непросто. Думаю, кожен суперник прагне зупинити Кіліана Мбаппе, але це не завжди спрацьовує. Нам потрібно бути готовими до всього. Добре, що в нас уже є певний досвід протистояння цьому супернику. У нас є чіткий план того, що ми повинні робити, але при цьому ми не повинні перестаратися. Це будуть дві рівні ігри", – цитує Терзіча Kicker.

Матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться в середу, 1 травня.

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