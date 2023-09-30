Зінченко і Забарний зійдуться в українському дербі АПЛ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Борнмут – Арсенал
16:18 - Читать на русском
Програма 7 туру АПЛ буде надзвичайно цікавою для українських вболівальників.
Ілля Забарний потрапив до основи Борнмута, який приймає Арсенал. Олександр Зінченко також вийде за "канонірів" з перших хвилин.
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Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Гру Борнмут – Арсенал можна переглянути наживо на сервісі Setanta Sports, а текстову онлайн-трансляцію – на "Футбол 24".
Стартовий склад: Борнмута:
Стартовий склад Арсенала:
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