Програма 7 туру АПЛ буде надзвичайно цікавою для українських вболівальників.

Ілля Забарний потрапив до основи Борнмута, який приймає Арсенал. Олександр Зінченко також вийде за "канонірів" з перших хвилин.

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Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Гру Борнмут – Арсенал можна переглянути наживо на сервісі Setanta Sports, а текстову онлайн-трансляцію – на "Футбол 24".

Стартовий склад: Борнмута:

Стартовий склад Арсенала: