Александр Зинченко и Илья Забарный традиционно вышли в основе своих команд. Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Очень интенсивно прессингуют хозяева на первых минутах. В частности, разочек растерялся Зинченко, пытаясь вывести мяч на чужую половину неудачным поперечным пасом на Эдегора. Жезус дал за спины в зону Забарного. Получилась такая себе стеночка, но Хаверц несколько стушевался после попытки давления центрбека сборной Украины и пробил во внешнюю стойку.

Зинченко и Забарный в украинском дерби АПЛ: онлайн-трансляция матча Борнмут – Арсенал

Сака, который только накануне провел первую тренировку за неделю после полученного в дерби против Тоттенхэма повреждения, сам разогнал атаку, сам же и завершил. Эдегор подал на дальнюю левую стойку, в которую попал Жезус – Букайо добил уже без помех. Забарный спасти не мог, ведь держал своего игрока (Хаверц также набегал во вратарскую). Какой же мощный удар Зинченко – Нето вытаскивает из верхнего угла. Сака сегодня крут даже в обороне, однако после его отбора и рывочка на чужую половину Тавернье грубо вставил ногу, а Букайо заскользил. Вроде бы обошлось все.

Хаверц вновь зарабатывает только жёлтую карточку, страдания продолжаются. Зинченко сместился ближе к правому полуфлангу и блестящим коротким пасом вывел Нкетию в штрафную, Эдди запорол момент. Кристи частенько один против всех в штрафной Арсенала. С большими проблемами удаётся отбиться. Вроде бы без ударов Борнмута (только 2 не очень острые попытки за тайм), но довольно неприятно. Зинченко разогнал контру со своей половины, вывел Нкетию, который вырвался из-под опеки Забарного, в штрафную, а там Ааронс запоздалым подкатом скосил нападающего. Штатный пенальтист Сака взял снаряд и любезно поделился возможностью забить с Эдегором – норвежец не подвел.

Поднажали "вишенки" под занавес первого тайма. Габриэль, как настоящий вожак, бросается под удары, защищая свою стаю под добротным таким давлением. Клюйверт продрался левым краем, круглый отскочил к Кристи – Райя эффектно потащил на 45+5 минуте. Зинченко и Забарный – лучшие среди защитников своих команд до перерыва. Оба пасовали с точностью минимум 90%. Илья заблокировал 2 удара, Олекс создал парочку моментов, 6 раз подбирал мячи и очень неплохо отбирался в целом.

На старте второй половины Эдегор на тонком клочке поля отдает во вратарскую, но Сака проигрывает дуэль голкиперу, а добивание Зины подчищает защитник. Давление продолжилось, и невероятный норвежец заработал еще один пенальти. Кристи подкатился под Эдегора, но Мартин и Сака решили поделиться 11-метровым с новичком. Хаверц на 53 минуте реализовал пенальти, прервав провальную серию без результативных действий в Арсенале на 10 матчах во всех турнирах.

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Нкетиа вырывался на оперативный прострел, но слишком легко завалился от легкого кивка руки Забарного – судья не купился. Зинченко и Нкетию заменили Томиясу и Нелсон. Сака самоотверженно в жестком стыке блокирует удар соперника и вновь начинает хромать. Едва сходит с поля Букайо, почему Артета ранее не выпустил португальца Виейру? Жезус выигрывает дуэль в атаке, но Забарный мешает до конца – удар мимо ворот. Виейра забрасывает в разрез, Жезус врывается. Идентичную комбинацию раз за разом проводят гости, уже и Забарный также не успевает за этими каруселями.

Нелсон протолкнул в штрафную, Смит-Роу каким-то чудом не попал в дальний. На 90+4 минуте Уайт довел до 0:4. Эдегор подал со штрафного, правый защитник выскочил из офсайда и вколотил. Арсенал набирает 17 очков и использует осечку Манчестер Сити, до которого теперь лишь 1 балл отставания. Борнмут опускается в зону вылета: 3 очка, без побед, как и лишь у двух других аутсайдеров (Бернли и Шеффилд Юнайтед).

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