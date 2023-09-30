Астон Вілла зійшлася з Брайтоном в рамках 7 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Зустрічалися команди, які хочуть кинути виклик визнаним грандам АПЛ. Обидва набрали хорошу форму в чемпіонаті – Астон Вілла виграла 2 матчі поспіль, а Брайтон 3.

У першому таймі амбіції підтвердила лише команда Емері. Вілла просто зім'яла підопічних Де Дзербі за 26 хвилин. Оллі Воткінс оформив дубль, а Еступіньян панічно підправив удар Діабі у власні ворота. Брайтон не створив нічого путнього до кінця тайму і міг пропускати ще більше.

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В перерві Де Дзербі провів відразу 3 заміни – Лемпті, Фаті, Педро замість Еступіньяна, Велбека та Фергюсона. "Джокери" принесли результат вже на 50-й хвилині. Педро "вигриз" м'яч у карному майданчику і викотив на Фаті, який відзначився дебютним голом в Англії.

Гості продовжували тиснути, але розвинути надію на камбек не вдалося. Замість цього Брайтон пропустив ще раз від нестримного Воткінса – хет-трик. Востаннє Оллі міг похизуватися таким досягненням в АПЛ 3 роки тому, коли Вілла знищила Ліверпуль (7:2). Також для 27-річного форварда це 50 гол за бірмінгемців.

Хлопці Де Дзербі розвалились остаточно. Воткінс додав до свого активу асист на Ремзі. Коли ж Стіл нарешті парирував удар героя, то першим на добивання прибіг Дуглас Луїс – 6:1. Вілла набрала 15 очок і наздогнала Брайтон в зоні ЛЧ.

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