Нещодавно з'явилася інформація, що Михайло Мудрик влітку може покинути Челсі. У послугах гравця збірної України начебто зацікавлений лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко.

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Щоправда, у літнє трансферне вікно перехід Мудрика в Арсенал точно не відбудеться, навіть якщо гравець відкрито заявить про таке бажання. "Канонірів" цілком влаштовує Леандро Троссар, якого підписали після зриву трансферу Мудрика за набагато менші гроші. Наразі все йде до того, що Михайло, швидше за все, залишиться на Стемфорд Брідж. Про це повідомляє TeamTalk.

Нагадаємо, Арсенал був дуже близьким до підписання Мудрика рік тому, але в січні 2023-го Челсі випередив "канонірів", заплативши Шахтарю 70 мільйонів євро. У поточному сезоні Михайло зіграв за команду Почеттіно 27 матчів, забив 5 голів і віддав 3 асисти.

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