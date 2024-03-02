Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, вероятнее всего, останется в своем нынешнем клубе на сезон 2024/25.

Недавно появилась информация, что Михаил Мудрик летом может покинуть Челси. В услугах игрока сборной Украины якобы заинтересован лондонский Арсенал, за который выступает Александр Зинченко.

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Правда, в летнее трансферное окно переход Мудрика в Арсенал точно не состоится, даже если игрок открыто заявит о таком желании. "Канониров" вполне устраивает Леандро Троссар, которого подписали после срыва трансфера Мудрика за гораздо меньшие деньги. Сейчас все идет к тому, что Михаил, скорее всего, останется на Стэмфорд Бридж. Об этом сообщает TeamTalk.

Напомним, Арсенал был очень близок к подписанию Мудрика год назад, но в январе 2023-го Челси опередил "канониров", заплатив Шахтеру 70 миллионов евро. В текущем сезоне Михаил сыграл за команду Почеттино 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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