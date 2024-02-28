Зірку Шахтаря довго пов'язували з Арсеналом, але у січні 2023 року Челсі вийшов на "гірників" з хорошою пропозицією і виграв боротьбу.

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Щоправда, Мудрик наразі зовсім не виправдовує 70+30 млн євро, які "сині" витратили на нього. У 43 матчах за Челсі він оформив усього 4 голи та 5 асистів, часто має серії сидіння у запасі. Можливо, молодий українець досі не пережив зірваний перехід у бажану команду.

"Представники Арсенала розуміють, що гравець був спустошений. Коли хтось дорогою до до аеропорту телефонує тобі і плаче, бо вже не може нічого вдіяти, хоча дуже хотів грати за тебе. Я вважаю, що Арсенал також був спустошений", – написав Twitter-акаунт Team news and ticks, який відзначається надійними інсайдами по Арсеналу.

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