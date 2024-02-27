Вінгер Челсі Михайло Мудрик має можливість змінити клубну прописку вже влітку, адже в Лондоні незадоволені виступами українця.

Мудрик розчаровує босів Челсі, які вважають, що українець не відпрацьовує виплачених за нього 70 млн євро, повідомляє fichajes.net.

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Наразі "сині" розглядають можливість відправити Михайла в оренду, а у випадку продажу хочуть відбити виплачені за нього гроші (але це в більш віддаленій перспективі). Головними кандидатами на Мудрика є Ювентус та Арсенал, який досі не відмовився від ідеї підписати українця.

Відзначимо, що Михайло провів 26 матчів за Челсі в цьому сезоні, записавши до свого активу 4 голи та 3 асисти.

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