Мудрик кинув виклик Циганкову, нова позиція і загадка поцілунку українця – зірка, яку виганяли з Челсі, підкорює Англію
21:12 - Читать на русском
Михайло Мудрик дав багато приводів для оптимізму у матчі Кубка Англії проти Лідса (3:2).
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Українець вперше за місяць потрапив до старту Челсі. Маурісіо Почеттіно вирішив поекспериментувати з позицією Мудрика, відправивши його у "гущавину хаосу".
Мудрик забив у Кубку Англії, виправдавши експеримент Почеттіно – Челсі вирвав важку перемогу над Лідсом
Михайло віддячив майстерним голом. Окремої уваги варте емоційне святкування з одноклубником та геніальна "сліпа" передача. Жеребкування чвертьфіналу подарувало Челсі цілком прохідного суперника і шанс помститися за іншого українця. Про все це детально – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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