Михайло Мудрик дав багато приводів для оптимізму у матчі Кубка Англії проти Лідса (3:2).

Українець вперше за місяць потрапив до старту Челсі. Маурісіо Почеттіно вирішив поекспериментувати з позицією Мудрика, відправивши його у "гущавину хаосу".

Мудрик забив у Кубку Англії, виправдавши експеримент Почеттіно – Челсі вирвав важку перемогу над Лідсом

Михайло віддячив майстерним голом. Окремої уваги варте емоційне святкування з одноклубником та геніальна "сліпа" передача. Жеребкування чвертьфіналу подарувало Челсі цілком прохідного суперника і шанс помститися за іншого українця. Про все це детально – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".