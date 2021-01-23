Кубок Англії, 1/16 фіналу

Саутгемптон – Арсенал – 1:0

Гол: Габріель, 24 (авт)

Мікель Артета вирішив дати відпочити низці гравців основи. Вийшли ті, хто останнім часом грав помітно менше. Натомість Ральф Хазенхюттль не став нехтувати Кубком і випустив найсильніших. До того ж повернувся у склад Денні Інгз, який подолав коронавірус.

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Вже на 5-й хвилині Ворд-Праус міг відкрити рахунок. Після його удару м'яч влучив у поперечину. Згодом Адамс класно розхитав двох суперників, увійшов у штрафний Арсенала і пробив – Лено здійснив класний сейв. Але на 25-й безсилим був і німецький кіпер. Вокер-Пітерс виконав простріл, а у власні ворота м'яч підправив Габріель.

Відразу по перерві Інгз мав усі шанси збільшувати перевагу "святих". Лено вчасно скоротив відстань, і форвард пробив прямісінько у стійку. Мікель Артета зрозумів, що настав час щось змінювати. На полі з'явилися Сака і Томас, а згодом ще й Ляказетт. Арсенал справді почав діяти гостріше, але не можна сказати, що заволодів тотальною перевагою.

Влаштувати фінальний штурм так і не вийшло. Саутгемптон уважно відіграв у обороні, подекуди навіть гостро контратакуючи. Зрештою, "святі" відстояли мінімальну перемогу і в 1/8 фіналу Кубка Англії зіграють проти Вулверхемптона.

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