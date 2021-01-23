Кубок Англии, 1/16 финала

Саутгемптон – Арсенал – 1:0

Гол: Габриэль, 24 (авт)

Микель Артета решил дать отдохнуть ряду игроков основы. Вышли те, кто в последнее время играл заметно меньше. Зато Ральф Хазенхюттль не стал пренебрегать Кубком и выпустил сильнейших. К тому же вернулся в состав Дэнни Ингз, который одолел коронавирус.

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Уже на 5-й минуте Уорд-Праус мог открыть счет. После его удара мяч попал в перекладину. Позже Адамс классно расшатал двух соперников, вошел в штрафную Арсенала и пробил – Лено совершил классный сейв. Но на 25-й бессильным был и немецкий кипер. Уокер-Питерс выполнил прострел, а в собственные ворота мяч подправил Габриэль.

Сразу после перерыва Ингз имел все шансы увеличивать преимущество "святых". Лено вовремя сократил расстояние, и форвард пробил прямо в штангу. Микель Артета понял, что пора что-то менять. На поле появились Сака и Томас, а потом еще и Ляказетт. Арсенал действительно начал действовать острее, но нельзя сказать, что завладел тотальным преимуществом.

Устроить финальный штурм так и не получилось. Саутгемптон внимательно сыграл в обороне, иногда даже остро контратакуя. В конце концов, "святые" отстояли минимальную победу и в 1/8 финала Кубка Англии сыграют против Вулверхэмптона.

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