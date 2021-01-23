Ярмоленко відзначився третім голом у сезоні – вінгер Вест Хема елегантно перекинув голкіпера
17:44 - Читать на русском
Андрій Ярмоленко вкотре підтвердив свій статус грози кубкових турнірів.
завершено
Українець подвоїв перевагу Вест Хема у поєдинку 1/16 Кубка Англії проти Донкастера.
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На 2 хвилині рахунок відкрив Форнальс, а на 32-ій за справу взявся Ярмоленко. Саїд Бенрама тонкою передачею вивів партнера на рандеву з голкіпером – Андрій акуратно підсік м'яч і побіг святкувати гол.
До слова, для Ярмоленка це третій гол у сезоні 2020/21. Раніше українець двічі вражав ворота Халла у матчі Кубка ліги.
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