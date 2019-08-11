Арсенал на виїзді здобув мінімальну перемогу над Ньюкаслом, Лестер розписав нічию з Вулверхемптоном

В рамках матчу 1-го туру АПЛ Лестер і Вулверхемптон розійшлися "сухим" миром", а лондонський Арсенал переміг Ньюкасл завдяки голу П'єра-Емеріка Обамеянга (0:1).

Чемпіонат Англії 2019/20, 1-й тур

Лестер Сіті – Вулверхемптон – 0:0

Ньюкасл – Арсенал – 0:1

Гол: Обамеянг, 58

Лестер і Вулверхемптон нині вважаються одними з головних претендентів на єврокубкове місце прямо за топ-6. Від потужних і зіграних колективів очікували на розвеселий футбол, однак перший тайм розчарував – низькими були як швидкості, так і якість моментів. Команди завдали шість незаблокованих ударів, чотири з яких належало "лисам". Небезпечними можна назвати два: на 29-й Ндіді вистрілив з лінії штрафного повз ліву стійку, а на 36-й Болі увірвався у воротарський майданчик і пробив – м'яч накрили захисники.

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По перерві Вулверхемптон одразу притиснув господарів. На 47-й це завершилось виходом Хіменеса віч-на-віч (Шмейхель врятував), а на 51-й Дендокер забив гол, замкнувши подачу ударом головою – втім, його скасували через гру рукою. На 55-й же повз ворота з меж штрафного вистрілив Жота. Лестер відповів на 64-й вриванням Варді у карний майданчик та падінням, але арбітр пенальті не призначив. Після цього тренери кинули в бій свої козирі – Айозе Переса та Кутроне – однак нічого небезпечного їм створити не вдалося. На 80-х хвилинах команди обмінялися дальніми ударами у виконанні Барнса та Хіменеса, але голкіпери зіграли надійно. Зрештою, матч завершився без зарахованих голів.

Арсенал розпочинав новий сезон матчем у Ньюкаслі, який зустрів "канонірів" страшною зливою. Як наслідок, перший тайм виявився дуже важким для перегляду: команди не могли підняти швидкостей, а Мхітарян взагалі допустив 15 втрат м'яча – більше, ніж у будь-якого іншого футболіста. Втім, моменти були: на 21-й хвилині Шелві пробив з меж штрафного у стійку, а ще за дев'ять хвилин гості відповіли пострілом з лівого краю карного майданчика у виконанні Обамеянга – Дубравка парирував. На перерву футболісти пішли без голів.

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По перерві Арсенал захопив ініціативу й швидко відкрив рахунок. На 58-й хвилині Мейтленд-Найлз перехопив діагональ, прорвався правим флангом та вирізав передачу на Обамеянга, а той вийшов віч-на-віч з Дубравкою та перекинув м'яч через нього – 0:1. Після цього Унаї Емері почав випускати на поле літніх новачків (Себальйоса та Пепе), що аж ніяк не допомогло Ньюкаслу зламати хід невдалого матчу. В принципі, на голі "канонірів" цікаві події у зустрічі й завершились – можна згадати хіба що два неточним удари Жоелінтона з-за меж штрафного. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Арсенала на виїзді.

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