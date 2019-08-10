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Манчестер Сіті розбив Вест Хем: Зінченко з рекордом АПЛ, історичний дебют VAR, Ярмоленко не потрапив у заявку

16:22 2541 Читать на русском
Манчестер Сіті розбив Вест Хем: Зінченко з рекордом АПЛ, історичний дебют VAR, Ярмоленко не потрапив у заявку
Вест Хем – Манчестер Сіті: звіт матчу 1-го туру АПЛ 10.08.2019

Манчестер Сіті обіграв Вест Хем в поєдинку стартового туру АПЛ 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 
Габріел Жезус 25’
Рахім Стерлінг 51’
Рахім Стерлінг 75’
Серхіо Агуеро 85’
Рахім Стерлінг 90+1’
25’ Габріел Жезус
51’ Рахім Стерлінг
75’ Рахім Стерлінг
85’ Серхіо Агуеро
90+1’ Рахім Стерлінг

АПЛ, 1 тур

Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:5

Голи: Жезус, 25, Стерлінг, 51, 75, 90+2 Агуеро, 84

Матч та онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Сіті стартував о 14:30 за київським часом. Обидві команди нещодавно зустрічалися в Китаї в рамках Азія трофі – тоді впевнену перемогу здобула команда Хосепа Гвардіоли (4:1). Поєдинок на Олімпійському стадіоні Лондона став першим для Вест Хема та Ман Сіті в АПЛ 2019/20 – вчора у стартовому матчі сезону Ліверпуль розгромив Норвіч.

В Україні гру транслював телеканал Setanta Sports, який володіє правами на показ матчів АПЛ 2019/20.

Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко на порозі рекорду, Ярмоленко став жертвою конфузу

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "містян". Перемога в цій грі дозволяла хавбеку збірної України встановити унікальний рекорд АПЛ. Досі 22-річний українець виходив 22 рази в матчах Прем'єр-ліги (з них 20 – у старті), у яких неодмінно залишав поле переможцем. Найдовша виграшна серія належить Давіду Сілві – 23 переможних поєдинки поспіль. Втім, Зінченко – унікальний випадок, адже жоден інший гравець, який провів стільки поєдинків в елітному англійському дивізіоні, не може похвалитися 100% вдалих результатів.

В цілому Гвардіола не здивував – в основу Ман Сіті повернувся Едерсон, а травмованого Сане змінив Ріяд Марез. На вістрі атаки вийшов Габріель Жезус.

Андрій Ярмоленко опинився у запасі Вест Хема – принаймні, про це вказав клубний Twitter. Насправді ж 29-річний вінгер не потрапив навіть до заявки "молотів". На жаль, українського дербі в АПЛ доведеться почекати.

Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу

На перших секундах Вест Хем затиснув чемпіона на його половині поля. Гості з честю витерпіли цей натиск та стримали стартові потуги підопічних Пеллегріні. Вокер грубо помилився при поперечній передачі, Аллє перехопив м'яч – Зінченко вступив у боротьбу, але програв її. Втім, Ман Сіті все ж відвів небезпеку від воріт Едерсона. В наступному епізоді українець знову пішов у стик та вибив м'яч за межі поля. На 6-й хвилині Зінченко пішов в атаку і віддав на Стерлінга – той перевів у центр, після чого господарі вибили м'яч.

Родрі ледь не привіз пенальті – пощастило, що арбітр та VAR не зафіксували фол. Активно виглядав Зінченко, який постійно відкривався та комбінував з партнерами. Одна з таких комбінацій завершилася фірмовим обвідним ударом Мареза на 10-й хвилині – Фабіанскі врятував команду. За кілька хвилин неточного удару в ближній кут завдав капітан Давід Сілва. Простріл Зінченка зліва в центр штрафного був заблокований.

Де Брюйне класно вивів Мареза на ворота, чемпіон Африки-2019 ефектно поклав двох суперників та пробив – трохи невлучно! Перехопили гості ініціативу, але по-справжньому небезпечних моментів у перші 20 хвилин не створили. Цьому сприяв активний пресинг "молотів", які намагалися активно зустрічати суперника на його половині поля.

На 25-й хвилині Сіті відкрив рахунок. Зінченко змістився в центр та віддав направо на Мареза. Той запустив у прорив Вокера, простріл якого перервав у підкаті Діоп. М'яч зачепив Жезуса та влетів у ворота – є перший гол чемпіона у сезоні 2019/20!

Господарі пішли відігруватися – Зінченко протягом кількох секунд виконав два блискучі підкати, другий з яких був у власному штрафному проти Лансіні. Неймовірна робота українця, хоч і з ризиком! В наступній атаці знову українець перервав прорив опонента. Аллє пробив у падінні – Едерсон спокійно забрав м'яч.

Зінченко, Сілва та Де Брюйне розіграли швидку комбінацію – удар бельгійця потягнув голкіпер Вест Хема. Наприкінці тайму Вест Хем спробував додати, але Сіті вистояв. 0:1 – до рекорду Зінченку залишався один тайм. До слова, Сашко отримав "шістку" від MEN за гру в перші 45 хвилин – середній бал у команді.

По перерві Пеллегріні випустив Пабло Форналса, давши іспанцю можливість дебютувати в АПЛ. Перший напівмомент створив Сіті – Стерлінг несильно пробив у руки Фабіанскі. Але вже у наступній атаці Рахім виправився: Де Брюйне після класного проходу покотив м'яч на вінгера, а той ударом поміж ніг голкіперу подвоїв рахунок. 0:2 – Гвардіола заспокоївся.

І тут же гості забили втретє. Комбінація Зінченко-Стерлінг-Зінченко-Сілва-Стерлінг-Жезус завершилася ударом бразильця у порожні ворота. Втім, після паузи, пов'язаної з VAR, взяття воріт було скасоване через крихітний офсайд. Шкода – комбінація була насправді шикарною.

Щастя спробував і сам Зінченко – м'яч після його удару пролетів вище рамки. А от господарі могли забивати у відповідь: Едерсон помилився на виході, але Діоп не влучив у порожні ворота. "Молоти" завелися та отримали дві жовті буквально за хвилину – постаралися Бальбуена та Андерсон.

Гвардіола замінив Жезуса та випустив Агуеро. На 73-й хвилині господарі повинні були забивати, якби не Едерсон. Бразилець парирував два поспіль удари Чічаріто та Лансіні!

А от "містяни" все ж забили втретє. Марез ефектно вивів Стерлінга на ворота, а той красиво перекинув Фабіанскі. Була підозра на офсайд, але VAR цього разу був на боці Манчестер Сіті. 3:0 – питання про результат матчу було зняте. Після цього Гвардіола зняв Де Брюйне та Давіда Сілву, яких поміняли Гюндоган та Фоден. Зінченко знову відіграв весь матч за Ман Сіті – на відміну від поєдинку проти Ліверпуля у Суперкубку, цього разу українець діяв куди впевненіше. І таки є рекорд – 23-тя перемога поспіль, інших результатів українець поки не знає.

На 84-й хвилині трапився ще один цікавий епізод. Марез заробив пенальті, який не реалізував Агуеро. Фабіанскі потягнув удар аргентинця, але арбітр після втручання VAR призначив перебивання – Райс забіг у штрафний до свистка. Друга спроба Агуеро була вдалішою. На останніх хвилинах останній цвях у домовину безпорадних господарів провів Стерлінг.

Манчестер Сіті стартував в АПЛ 2019/20 з доволі простої перемоги. Вест Хем другий рік поспіль розпочинає сезон з розгромної поразки – минулого сезону кривдником "молотів" став Ліверпуль.

Українського дербі не вийшло: Ярмоленко – поки зайвий, Зінченко покращив неймовірний рекорд

Всі українські прихильники футболу з нетерпінням очікували цього матчу, адже Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко мали шанс зустрітися безпосередньо на полі. Якщо перший доволі очікувано вийшов у старті, то другий опинився поза заявкою, хоча офіційний Twitter Вест Хема спершу включив Андрія у список запасних.

Втім, судячи з тієї форми, яку демонстрував Ярмоленко в останніх матчах, помітно, що йому ще бракує фізичних кондицій після травми, тому таке рішення Пеллегріні можна зрозуміти. Інша справа, що конкуренти українця на фоні Манчестер Сіті відверто не вразили.

А от 22-річний Зінченко провів пристойний матч. Українець був помітним, комбінував з партнерами та взяв участь у двох гольових атаках (щоправда, гол Жезуса був скасований). А чого вартий епізод з двома поспіль підкатами у виконанні Зінченка наприкінці першого тайму. Просто блискуче!

Проти Ліверпуля у Суперкубку Сашко відіграв доволі посередньо, але сьогодні виглядав дуже солідно. Сімка від Manchester Evening News та 7,3 від SofaScore – українець отримав пристойні оцінки за свою гру. Не найкращі, адже атака сьогодні феєрила, але й далеко не найгірші.

Крім того, Зінченко провів в АПЛ 23-й поєдинок і виграв абсолютно всі – подібного не було ще ніколи в історії Прем'єр-ліги!

VAR кардинально змінить Прем'єр-лігу

З поточного сезону в АПЛ вирішили використовувати систему відеоповторів. У цьому матчі VAR використовували одразу тричі, при цьому вперше в історії Прем'єр-ліги було скасоване взяття воріт – причиною став тоненький офсайд, якого без технологій ніколи б не помітили.

Можна по-різному ставитися до новітніх технологій – той же Манчестер Сіті саме після VAR вилетів з Ліги чемпіонів 2018/19, але тепер старий-добрий англійський футбол точно зміниться.

Вест Хем повторив старт минулого сезону

Мануель Пеллегріні друге літо поспіль отримав солідне підсилення, але дивідендів поки немає. Як і в АПЛ 2018/19, "молоти" стартували з розгромної поразки. Якщо так піде далі – майбутнє чилійця у Лондоні під великим питанням, адже другого провалу керівництво може і не вибачити.

Втім, все у руках Вест Хема – лондонці ще матимуть нагоду виправити провальний старт сезону. Андрій Ярмоленко також повинен отримати свій шанс, хоча сьогоднішня ситуація з включенням/невключенням його у заявку виглядає дещо дивною.

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Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко на порозі рекорду, Ярмоленко став жертвою конфузу
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