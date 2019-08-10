Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

"Футбол 24" виділяє головні події трансферного вікна літа-2019 в Англійській Прем'єр-лізі.

АПЛ – перший топ-чемпіонат Європи, у якому транферне вікно вже закрите. У четвер, 8 серпня, о 17:00 за Києвом клуби втратили можливість підписувати новачків – тепер вони можуть лише продавати гравців в інші чемпіонати. Вільних агентів, які отримали такий статус до відкриття трансферного вікна, до уваги не беремо – вони можуть підписати контракт з будь-яким клубом, коли заманеться.

Ребров випередив Ярмоленка, а Дієго Коста вказав шлях Зозулі: 15 трансферів зірок, про які ви могли не знати

Поточне літо не було настільки гарячим, як минуле – той же Ліверпуль, фактично, обійшовся без придбань, підписавши новачків лише на перспективу. Челсі взагалі не мав права реєструвати нових футболістів, а Манчестер Сіті не був настільки активним, як останніми роками.

І все ж без гучних переходів у Англії не обійшлося. Ми виділили головні події літнього трансферного вікна-2019.

– Сумарно 20 клубів АПЛ здійснили 99 повноцінних вхідних трансферів (без урахування оренд) на суму близько 1,4 млрд фунтів.

– Манчестер Юнайтед витратив найбільше серед усіх клубів Прем'єр ліги. За Харрі Магуайра, Деніела Джеймса та Аарона Ван-Біссаку манкуніанці виклали 148 млн фунтів.

Цікаво, що друге місце за цим показником посіла... Астон Вілла – 144,5 млн фунтів. Далі йдуть Арсенал (138) та Манчестер Сіті (134,8). А от Ліверпуль витратив лише 4,4 млн – це передостаннє місце, позаду опинився лише новачок еліти Норвіч.

– Натомість клуби АПЛ протягом літа заробили 806,5 млн фунтів за 183 трансфери. Найбільше в активі Челсі – 213 млн, інші представники еліти не дотягнули навіть до сотні.

– Харрі Магуайр, який змінив Лестер на Манчестер Юнайтед, став найдорожчим захисником світу. За нього манкуніанці виклали 80 млн фунтів – це рекордний трансфер в АПЛ цього літа (без урахування переходу Едена Азара в Реал).

Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміни

– Челсі, Ліверпуль та Крістал Пелас – лише ці 3 клуби заробили на трансферах більше, ніж витратили. У інших представників Прем'єр-ліги трансферне сальдо негативне.

– Найактивнішим клубом Прем'єр-ліги став Евертон. "Іриски" взяли участь у 34-х переходах: 10 гравців пішли в оренду, ще 17 – були продані. А от найбільше новачків у складі Астон Вілли – одразу 12.

– Поль Погба залишився в Манчестер Юнайтед. Французом активно цікавився Реал, а сам чемпіон світу-2018 начебто був не проти переїхати в Іспанію, але не склалося. Одна з головних трансферних саг літа завершилася нічим – Погба продовжить захищати кольори "червоних дияволів".

– Топ-5 найдорожчих вхідних трансферів АПЛ виглядає так:

1. Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 80 млн фунтів;

2. Ніколя Пепе (Арсенал) – 72 млн фунтів;

3. Танге Ндомбеле (Тоттенхем) – 63 млн фунтів;

4. Родрі (Манчестер Сіті) – 62,5 млн фунтів;

5. Жоау Канселу (Манчестер Сіті) – 60 млн фунтів (частиною угоди став Даніло, решту суми "містяни" доплатили).

– Арсенал, Вест Хем, Тоттенхем, Вулверхемптон, Лестер, Ньюкасл, Брайтон, Уотфорд, Астон Вілла, та Шеффілд Юнайтед оновили клубні трансферні рекорди. Цікаво, що рекордними придбаннями чотирьох лондонських клубів стали гравці з чемпіонату Франції – Ніколя Пепе, Ісмаїла Сарр, Танге Ндомбеле, а також француз Себастьян Аллє.

– Тоттенхем вперше за 3 трансферні вікна підписав новачків. Цього літа "шпори" витратили більше 100 млн фунтів.

– Челсі попри трансферний бан також зумів підписати нового виконавця – Матео Ковачіч став повноправним гравцем "синіх". Нагадаємо, сезон 2018/19 хорват провів у складі Челсі на правах оренди з Реала.

Двобій Ярмоленка та Зінченка, класика на Олд Траффорд і великі розбірки в малому князівстві: топ-5 матчів євровікенду