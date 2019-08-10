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Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

12:00 1456 Читать на русском
Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ
Топ-трансфери АПЛ літа-2019

"Футбол 24" виділяє головні події трансферного вікна літа-2019 в Англійській Прем'єр-лізі.

АПЛ – перший топ-чемпіонат Європи, у якому транферне вікно вже закрите. У четвер, 8 серпня, о 17:00 за Києвом клуби втратили можливість підписувати новачків – тепер вони можуть лише продавати гравців в інші чемпіонати. Вільних агентів, які отримали такий статус до відкриття трансферного вікна, до уваги не беремо – вони можуть підписати контракт з будь-яким клубом, коли заманеться.

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Поточне літо не було настільки гарячим, як минуле – той же Ліверпуль, фактично, обійшовся без придбань, підписавши новачків лише на перспективу. Челсі взагалі не мав права реєструвати нових футболістів, а Манчестер Сіті не був настільки активним, як останніми роками.

І все ж без гучних переходів у Англії не обійшлося. Ми виділили головні події літнього трансферного вікна-2019.

– Сумарно 20 клубів АПЛ здійснили 99 повноцінних вхідних трансферів (без урахування оренд) на суму близько 1,4 млрд фунтів.

Манчестер Юнайтед витратив найбільше серед усіх клубів Прем'єр ліги. За Харрі Магуайра, Деніела Джеймса та Аарона Ван-Біссаку манкуніанці виклали 148 млн фунтів.

Цікаво, що друге місце за цим показником посіла... Астон Вілла – 144,5 млн фунтів. Далі йдуть Арсенал (138) та Манчестер Сіті (134,8). А от Ліверпуль витратив лише 4,4 млн – це передостаннє місце, позаду опинився лише новачок еліти Норвіч.

– Натомість клуби АПЛ протягом літа заробили 806,5 млн фунтів за 183 трансфери. Найбільше в активі Челсі – 213 млн, інші представники еліти не дотягнули навіть до сотні.

Харрі Магуайр, який змінив Лестер на Манчестер Юнайтед, став найдорожчим захисником світу. За нього манкуніанці виклали 80 млн фунтів – це рекордний трансфер в АПЛ цього літа (без урахування переходу Едена Азара в Реал).

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– Челсі, Ліверпуль та Крістал Пелас – лише ці 3 клуби заробили на трансферах більше, ніж витратили. У інших представників Прем'єр-ліги трансферне сальдо негативне.

Найактивнішим клубом Прем'єр-ліги став Евертон. "Іриски" взяли участь у 34-х переходах: 10 гравців пішли в оренду, ще 17 – були продані. А от найбільше новачків у складі Астон Вілли – одразу 12.

Поль Погба залишився в Манчестер Юнайтед. Французом активно цікавився Реал, а сам чемпіон світу-2018 начебто був не проти переїхати в Іспанію, але не склалося. Одна з головних трансферних саг літа завершилася нічим – Погба продовжить захищати кольори "червоних дияволів".

Топ-5 найдорожчих вхідних трансферів АПЛ виглядає так:

1. Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 80 млн фунтів;

2. Ніколя Пепе (Арсенал) – 72 млн фунтів;

3. Танге Ндомбеле (Тоттенхем) – 63 млн фунтів;

4. Родрі (Манчестер Сіті) – 62,5 млн фунтів;

5. Жоау Канселу (Манчестер Сіті) – 60 млн фунтів (частиною угоди став Даніло, решту суми "містяни" доплатили).

Арсенал, Вест Хем, Тоттенхем, Вулверхемптон, Лестер, Ньюкасл, Брайтон, Уотфорд, Астон Вілла, та Шеффілд Юнайтед оновили клубні трансферні рекорди. Цікаво, що рекордними придбаннями чотирьох лондонських клубів стали гравці з чемпіонату Франції – Ніколя Пепе, Ісмаїла Сарр, Танге Ндомбеле, а також француз Себастьян Аллє.

– Тоттенхем вперше за 3 трансферні вікна підписав новачків. Цього літа "шпори" витратили більше 100 млн фунтів.

– Челсі попри трансферний бан також зумів підписати нового виконавця – Матео Ковачіч став повноправним гравцем "синіх". Нагадаємо, сезон 2018/19 хорват провів у складі Челсі на правах оренди з Реала.

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