Арсенал на выезде одержал минимальную победу над Ньюкаслом, Лестер расписал ничью с Вулверхэмптоном

В рамках матча 1-го тура АПЛ Лестер и Вулверхэмптон разошлись "сухим" миром, а лондонский Арсенал победил Ньюкасл благодаря голу Пьера-Емерика Обамеянга (0:1).

Чемпионат Англии 2019/20, 1-й тур

Лестер Сити – Вулверхэмптон – 0:0

Ньюкасл – Арсенал – 0: 1

Гол: Обамеянг, 58

Лестер и Вулверхэмптон сейчас считаются одними из главных претендентов на еврокубковое место прямо за топ-6. От мощных и сыгранных коллективов ожидали развесёлый футбол, однако первый тайм разочаровал – низкими были как скорости, так и качество моментов. Команды нанесли шесть незаблокированных ударов, четыре из которых принадлежало "лисам". Опасными можно назвать два: на 29-й Ндиди выстрелил с линии штрафной мимо левой штанги, а на 36-й Боли ворвался во вратарскую и пробил – удар накрыли.

Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футбол

После перерыва Вулверхэмптон сразу прижал хозяев. На 47-й это завершилось выходом Хименеса один на один (Шмейхель спас), а на 51-й Дендокер забил гол, замкнув подачу ударом головой – впрочем, его отменили из-за игры рукой. На 55-й же мимо ворот из пределов штрафной выстрелил Жота. Лестер ответил на 64-й врывом Варди в штрафную и падением, но арбитр пенальти не назначил. После этого тренеры бросили в бой свои козыри – Айозе Переса и Кутроне – однако ничего опасного им создать не удалось. На 80-х минутах команды обменялись дальними ударами в исполнении Барнса и Хименеса, но голкиперы сыграли надёжно. В конце концов, матч завершился без голов.

Арсенал начинал новый сезон матчем в Ньюкасле, который встретил "канониров" проливным дождём. Как следствие, первый тайм оказался очень трудным для просмотра: команды не могли поднять скоростей, а Мхитарян вообще допустил 15 потерь мяча їм больше, чем у любого другого футболиста. Впрочем, моменты были: на 21-й минуте Шелви пробил из пределов штрафной в штангу, а ещё через девять минут гости ответили выстрелом с левого края штрафной в исполнении Обамеянга – Дубравка парировал. На перерыв футболисты ушли без голов.

Обамеянг провел юбилейный матч за Арсенал в АПЛ – форвард уже стал рекордсменом "канониров"

После перерыва Арсенал захватил инициативу и быстро открыл счёт. На 58-й минуте Мейтленд-Найлз перехватил диагональ, прорвался правым флангом и вырезал передачу на Обамеянга, а тот вышел один на один с Дубравкой и перебросил мяч через него – 0:1. После этого Унаи Эмери начал выпускать на поле летних новичков (Себальйоса и Пепе), что отнюдь не помогло Ньюкаслу переломить ход неудачного матча. В принципе, на голе "канониров" интересные события во встрече и завершились – можно вспомнить разве что два неточных удара Жоэлинтона из-за пределов штрафной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Арсенала на выезде.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ