Обамеянг провів ювілейний матч за Арсенал в АПЛ – форвард вже став рекордсменом "канонірів"

Арсенал розпочав АПЛ 2019/20 виїзним матчем проти Ньюкасла. Для нападника "канонірів" П'єра-Емеріка Обамеянга дана зустріч стала особливою.

П'єр-Емерік Обамеянг розпочав матч Ньюкасл – Арсенал з перших хвилин. Для 30-річного габонця цей поєдинок став вже 50-м в рамках АПЛ, повідомляє Opta.

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Цікаво, що Обамеянг в будь-якому випадку вже став рекордсменом "канонірів". У попередніх 49-ти своїх поєдинках він забив 32 голи у футболці Арсенала. В найближчого переслідувача Тьєррі Анрі – 30 голів у 50-ти стартових матчах за клуб.

Нагадаємо, Арсенал в сезоні 2018/19 фінішував на 5-й позиції в Прем'єр-лізі та не гратиме у Лізі чемпіонів.

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