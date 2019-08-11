toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Обамеянг провів ювілейний матч за Арсенал в АПЛ – форвард вже став рекордсменом "канонірів"

16:04 264 Читать на русском
Обамеянг провів ювілейний матч за Арсенал в АПЛ – форвард вже став рекордсменом "канонірів"
П'єр-Емерік Обамеянг / ФК Арсенал

Арсенал розпочав АПЛ 2019/20 виїзним матчем проти Ньюкасла. Для нападника "канонірів" П'єра-Емеріка Обамеянга дана зустріч стала особливою.

 
П'єр-Емерік Обамеянг 58’
58’ П'єр-Емерік Обамеянг

П'єр-Емерік Обамеянг розпочав матч Ньюкасл – Арсенал з перших хвилин. Для 30-річного габонця цей поєдинок став вже 50-м в рамках АПЛ, повідомляє Opta.

Ліверпуль встановив рекорд АПЛ завдяки перемозі над Норвічем

Цікаво, що Обамеянг в будь-якому випадку вже став рекордсменом "канонірів". У попередніх 49-ти своїх поєдинках він забив 32 голи у футболці Арсенала. В найближчого переслідувача Тьєррі Анрі – 30 голів у 50-ти стартових матчах за клуб.

Нагадаємо, Арсенал в сезоні 2018/19 фінішував на 5-й позиції в Прем'єр-лізі та не гратиме у Лізі чемпіонів.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

blog_ava
Шапаренко готовий перейти в Зорю – Динамо ще не визначилось з майбутнім хавбека, – ЗМІ
12:43
2468
Теги
Англія П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал АПЛ Ньюкасл - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук