Олександр Зінченко все ще не потрапляє у стартовий склад через травму. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартував о 16:00. На місці лівого захисника, де грав саме український універсал, сьогодні вийшов Томіясу. Саме японець почав гольову атаку на 5 хвилині, перехопивши м'яч на фланзі. Далі було переведення праворуч й ідеальне накидання Сака на голову Мартінеллі. Лондонці забили з першого ж удару. Гості ж за третину тайму спромоглися лише на дальній постріл Фройлера прямо в руки Ремсдейлу. Той же Сака організував ще 2 добротні моменти для Жезуса і Томіясу, які не влучили у площину воріт.

Ліверпуль вдруге поспіль програв аутсайдеру АПЛ – Нуньєс запоров два супермоменти, кінець рекордної серії ван Дейка

Букайо, який отримав болючий удар ще на старті зустрічі, знову страждає від жорсткого стику. Ледь не шкутильгаючи, Сака оформив асист. Проте на цьому його неприємності не завершилися. Лікарі побували на полі. Усе ще з дискомфортом продовжує матч правий вінгер збірної Англії. Ренан Лоді після удару Мартінеллі, якому асистував Джака, вибив снаряд з порожніх воріт. Сака на добиванні пробив вище і знову з болем пошкутильгав до своїх воріт. Другий удар ноттінгемців на 32 хвилині, як і перший, прийшов після обрізки центрхавів (спочатку Джаки, потім і Партея) на своїй половині. Лінгард дуже невдало вистрілив.

Габріель у своєму штрафному дарує снаряд Лінгарду на 11 метрах від воріт. Вайт самовіддано блокує в стрибку. Арсенал здувся після травми Сака і виходу Райса Нельсона. Однак на початку другого тайму все різко змінилося. Ноттінгем спробував поатакувати, і Арсенал легко підловив суперника на швидких переходах. Жезус двічі виводив Нельсона на розстрільні позиції. В одному випадку джокер Артети відібрав у бразильця асист, адже забив лише після добивання. В іншому – все пройшло гладше.

Фулхем – Евертон: Миколенко на висоті, рідкісні дива Мітровіча і VAR, яскрава гра екс-зірки Шахтаря у матчі АПЛ

Нельсон ще й асист оформив, покотивши під удар Партею, чий потужний удар встановив рахунок 4:0. Жезус продерся у воротарський, але не зміг переграти Хендерсона навіть з рикошетом. Посипалися заміни, а гол №5 зробила основа. Партей у штрафний, Жезус розбирається з опонентом і виводить Едегора на ударну позицію. Бразильський нападник, який не забиває 7 матч поспіль, замикає дальню стійку після скидання Вайта головою. Габріел знову дивом не відзначається голом, але який же корисний цей гравець в усьому іншому!

Ноттінгем після сенсаційної перемоги над Ліверпулем у минулому турі вкотре доводить, що на виїздах це зовсім інша команда. Команда Купера опускається на останнє місце, набравши лише 9 очок з 39 можливих. Арсенал повертає собі лідерство. Команда Артети має 31 бал, на 2 пункти випереджаючи Манчестер Сіті.

FT: Arsenal 5 - 0 Nottingham Forest



xG: 2.42 - 0.34

Shots: 24 - 5

MOTM: Reiss Nelson (9.05)#ARSNFOhttps://t.co/ZEzfjRW77f pic.twitter.com/H2mN81eupJ — FotMob Stats (@FotMob_Stats) October 30, 2022

АПЛ: Де Дзербі принизив Челсі у першому фіаско Поттера, диво Тоттенхема в битві кривдників збірної України, шоу Ньюкасла