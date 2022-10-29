Віталій Миколенко, який зіграв усі 12 попередніх поєдинків сезону, традиційно потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Фулхем – Евертон на "Футбол 24", стартував о 19:30. Обидва суперники почали напрочуд активно. Калверт-Льюїн міг замикати дальню стійку. Миколенко створив момент пасом через весь штрафний, Грей пробивав, але прошити екс-голкіпера Арсенала Лєно не зумів. Мітровіч та колишній вінгер донецького Шахтаря Вілліан почали крутити свої каруселі. В якийсь момент Пікфорд видав 3 поспіль сейви за менш ніж 10 хвилин. Були класні виходи в контратаки з обох боків. Як лондонці та ліверпульці довели перший тайм до нульової нічиєї, загадка.

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Друга половина була не менш яскравою. Миколенку довелося багато працювати в обороні. Віталій раз за разом підчищав за партнерами і почав тероризувати Боббі Ріда. Ямайський вінгер, який вимушено грає в обороні, не витримав і схопив екс-динамівця за труси. Лише так вдалося зупинити прохід захисника збірної України. Як покарання – жовта картка та спішна заміна. Мітровіч, який дивом уник вилучення (грубо наступив на стопу суперника), 8 разів бомбардував ворота Евертона. Половину пострілів заблокували, в кількох моментах виручив Пікфорд.

Сербський форвард пробував ще і ще, довівши кількість ударів до двозначного числа. Вілліан загубив стовідсотковий шанс і створив ще кілька для партнерів. Заміни ж Лемпарда гостроти не внесли. Довелося "ірискам" тримати удар до кінця. Евертон свого домігся. Миколенко допоміг ліверпульцям вдруге поспіль не пропустити, хоча основний герой тут Пікфорд, в якого 6 сейвів. Відзначимо, що українець отримав 2 найкращий бал (7,7, більше тільки в Грея, якого SofaScore оцінив у 7,8) серед польових гравців обох команд. Фулхем набирає 19 очок і залишається на 7 місці. В Евертона 14 балів і 12 рядок.

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