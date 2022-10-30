Александр Зинченко все еще не попадает в стартовый состав из-за травмы. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартовал в 16:00. На месте левого защитника, где играл именно украинский универсал, сегодня вышел Томиясу. Именно японец начал голевую атаку на 5 минуте, перехватив мяч на фланге. Далее был перевод направо и идеальный наброс Сака на голову Мартинелли. Лондонцы забили с первого же удара. Гости же за треть тайма сподобились лишь на дальний выстрел Фройлера прямо в руки Рэмсдейлу. Тот же Сака организовал еще 2 добротных момента для Жезуса и Томиясу, которые не попали в створ ворот.

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Букайо, получивший болезненный удар еще на старте встречи, снова страдает от жесткого стыка. Едва ли не хромая, Сака оформил ассист. Однако на этом его проблемы не завершились. Врачи побывали на поле. Все еще с дискомфортом продолжает матч правый вингер сборной Англии. Ренан Лоди после удара Мартинелли, которому ассистировал Джака, выбил снаряд из пустых ворот. Сака на добивании пробил выше и снова с болью поковылял к своим воротам. Второй удар ноттингемцев на 32-й минуте, как и первый, пришел после обрезки центрхавов (сначала Джаки, затем и Партея) на своей половине. Лингард очень неудачно выстрелил.

Габриэль в своей штрафной дарит снаряд Лингарду в 11 метрах от ворот. Уайт самоотверженно блокирует в прыжке. Арсенал сдулся после травмы Сака и выхода Райсса Нельсона. Однако в начале второго тайма все резко изменилось. Ноттингем попытался атаковать, и Арсенал легко подловил соперника на быстрых переходах. Жезус дважды выводил Нельсона на расстрельные позиции. В одном случае джокер Артеты отобрал у бразильца ассист, ведь забил только после добивания. В другом же все прошло более гладко.

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Нельсон еще и ассист оформил, покатив под удар Партею, чей мощный выстрел установил счет 4:0. Жезус продрался во вратарскую, но не смог переиграть Хендерсона даже с рикошетом. Посыпались замены, а гол №5 сделала основа. Партей в штрафную, Жезус разбирается с оппонентом и выводит Эдегора на ударную позицию. Бразильский нападающий, который не забивает 7 матч подряд, замыкает дальнюю штангу после скидки Уайта головой. Габриэл снова чудом не отмечается голом, но какой же полезный этот игрок во всем остальном!

Ноттингем после сенсационной победы над Ливерпулем в прошлом туре еще раз доказывает, что на выездах это совсем другая команда. Команда Купера опускается на последнее место, набрав всего 9 очков из 39 возможных. Арсенал возвращает себе лидерство. У команды Артеты 31 балл, что на 2 пункта выше Манчестер Сити.

FT: Arsenal 5 – 0 Nottingham Forest



xG: 2.42 – 0.34

Shots: 24 – 5

MOTM: Reiss Nelson (9.05)#ARSNFOhttps://t.co/ZEzfjRW77f pic.twitter.com/H2mN81eupJ — FotMob Stats (@FotMob_Stats) October 30, 2022

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