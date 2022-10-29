Мерсисайдці у минулому турі сенсаційно поступились Ноттінгем Форест, тож в очах рідних фанатів повинні були продемонструвати свої найкращі якості проти Лідса, який програв 6 з 8 останніх матчів.

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Перший момент мав Ліверпуль. Аліссон вибив на чужу половину поля, захисник і кіпер суперника не порозумілись. Салаху удар з гострого кута не вдався. Господарі зробили Лідсу подарунок у відповідь. Гомес, не дивлячись назад, віддав на кіпера, якого не було у потрібній зоні. Родріго вразив порожні ворота. На щастя для фанатів "червоних", команда Клоппа зуміла доволі швидко зрівняти. Салах замкнув подачу Роберстона з флангу.

Після цього градус поєдинку трішки піднявся і почався доволі відкритий футбол. Щоправда, "павичі" були гострішими, краще пресингували й створювали проблеми візаві. Так, Ааронсон стріляв у поперечку, удар Гаріссона на себе взяв Аліссон. Мерсисайдці відповіли пострілом Салаха та невдалим виходом Нуньєса віч-на-віч.

Yap, Tupac definitely would have been 51 today if Darwin Nunez shot him.



pic.twitter.com/9YG4O830zw — DieHardUTD (@DiehardUTD_) October 29, 2022

Важкість Ліверпуля відчувалась і після перерви. Команда не могла нічого серйозного створити, тож Клопп вдався до замін. З 60 хвилини гра стала більш інтенсивною. Найкращий момент до екватора другого тайму мав той-таки Нуньєс, який вдруге не забив після виходу віч-на-віч. Цього разу епізод був куди гострішим, але врятував Мельє. Він парирував і небезпечний удар Хендерсона з гострого кута.

"Червоні" за всіма статтями переважали Лідс, але їм не вистачало банальної реалізації та хорошого останнього пасу. Чимало надперспективних атак чи моментів захлинались через невдалі передачі. Попри все, команда награла на ще один забитий м'яч. І команда Клоппа... пропустила на 89 хвилині. Бемфорд у штрафному невдало прийняв м'яч, але він відскочив до Сюммервіля, який пробив у дальній кут. Часу для здобуття нічиєї було замало. Сенсаційні 2:1! Це перша поразка на Енфілді в сезоні.

Ліверпуль залишився на дев'ятій позиції турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 16 залікових балів. Лідс же набрав 12 очок та покинув зону вильоту, піднявшись на 15 місце.

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