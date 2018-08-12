Арка Богданова розійшлась миром з Гурніком, Краковія Дитятьєва зіграла внічию з Погонню із Щецина

Краковія Олексія Дитятьєва поділила очки з Погонню, Арка Андрія Богданова зіграла внічию з Гурніком у матчах 4-го туру чемпіонату Польщі.
У чемпіонаті польської Екстракляси завершились матчі суботнього ігрового дня. Погонь приймав вдома Краковію Дитятьєва. Українець провів на полі увесь поєдинок.
Матч завершився бойовою нічиєю – 1:1. Спочатку Фращчак вивів Погонь вперед, реалізувавши пенальті на 31-й хвилині матчу, а в середині другого тайму захисник Краковії Рапа відновив паритет у поєдинку.
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В іншому матчі ігровогоо дня Гурнік грав на виїзді проти Арки Андрія Богданова. Саме Гурнік наприкінці першого тайму відкрив рахунок у матчі. На 45+2 хвилині відзначився Суарес. У другому таймі гості отримали вилучення на 74 хвилині матчу та були змушені догравати поєдинок вдесятьох.
Цим і сокристалась Арка, реалізувавши більшість. На 88 хвилині забив Джанота. Відзначимо, що українець Богданов вийшов у стартовому складі Арки та був замінений на 65-й хвилині матчу.
Додамо, вчора дебютний матч у складі Медзі зіграв український голкіпер Антон Каніболоцький.
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Польща. Екстракляса, 4 тур
Арка – Гурнік – 1:1
Голи: Джанота, 88, – Суарес 45+2
Погонь – Краковія – 1:1
Голи: Фращчак (пен), 31, – Рапа, 67