Аякс та Стандард здобули нічиї – потенційні суперники Динамо в ЛЧ втрачають очки

Можливі суперники київського Динамо у Лізі чемпіонів, зіграли чергові матчі у внутрішніх чемпіонатах.

У третьому турі чемпіонату Бельгії Стандард приймав Серкль Брюгге. Господарі були явними фаворитами зустрічі, проте не змогли це показати на полі. Команди показали рівну гру, та нанесли мінімум ударів по воротах. У підсумку, рахунок відкрити так і не вдалось.

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У чемпіонаті Нідерландів тільки стартував новий сезон. Аякс приймав Хераклес і несподівано втратив очки. Вже під завісу матчу гості відкрили рахунок, відзначився Петерсон. Вже за 4 хвилини господарі зуміли зрівняти рахунок, забив Де Лігт.

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 3 тур

Стандард – Серкль Брюгге – 0:0

Чемпіонат Нідерландів 2018/19, 1 тур

Аякс – Хераклес – 1:1

Голи: Петерсон, 84 – Де Лігт, 88

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