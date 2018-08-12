Арка Богданова разошлась миром с Гурником, Краковия Дитятьева сыграла вничью с Погонью из Щецина

Краковия Алексея Дитятьева поделила очки с Погонью, Арка Андрея Богданова сыграла вничью с Гурником в матчах 4-го тура чемпионата Польши.

В чемпионате польской Екстраклясы завершились матчи субботнего игрового дня. Погонь принимала дома Краковию Дитятьева. Украинец провел на поле весь поединок.

Матч завершился боевой ничьей – 1:1. Сначала Фращчак вывел Погонь вперед, реализовав пенальти на 31-й минуте матча, а в середине второго тайма защитник Краковии Рапа восстановил паритет в поединке.

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В другом матче игрового дня Гурник играл на выезде против Арки Андрея Богданова. Именно Гурник в конце первого тайма открыл счет в матче. На 45+2 минуте отличился Суарес. Во втором тайме гости получили удаление на 74 минуте матча и были вынуждены доигрывать поединок вдесятером.

Этим и воспользовалась Арка, реализовав большинство. На 88 минуте забил Джанота. Отметим, что украинец Богданов вышел в стартовом составе Арки и был заменен на 65-й минуте матча.

Добавим, вчера дебютный матч в составе Медзи сыграл украинский голкипер Антон Каниболоцкий.

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Польша. Екстракляса, 4 тур

Арка – Гурник – 1:1

Голы: Джанота, 88 – Суарес 45+2

Погонь – Краковия – 1:1

Голы: Фращчак (пен), 31 – Рапа, 67