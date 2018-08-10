Каніболоцький двічі пропустив у дебютному матчі за Медзь

Голкіпер Антон Каніболоцький невдало зіграв у своєму першому матчі за польський Медзь.

Український воротар польського клубу Антон Каніболоцький вперше вийшов у стартовому складі команди на матч проти гданської Лехії.

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Дебют вийшов не надто вдалим, адже Каніболоцький пропустив двічі, а його команда програла у матчі 4-го туру чемпіонату Польщі.

На 39 хвилині поєдинку Арак виграв боротьбу у штрафному майданчику Медзя та головою переправив м'яч у сітку воріт після подачі с флангу.

У другому таймі на 56 хвилині Патрік Ліпскі вдруге засмутив Каніболоцького, поціливши в ворота з-за меж штрафного майданчика.

В підсумку Медзь поступився Лехії з рахунком 0:2.

Відзначимо, після 4 турів місцевого чемпіонату Медзь посідає 12 сходинку у турнірній таблиці.

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