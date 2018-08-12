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Сент-Трюйден Безуса врятувався в матчі з Локереном, Антверпен Назарини вирвав перемогу у Мускрона

11 серпня 23:45 50 Читать на русском
Сент-Трюйден Безуса врятувався в матчі з Локереном, Антверпен Назарини вирвав перемогу у Мускрона
Роман Безус / ФК Сент-Трюйден

Сент-Трюйден з Романом Безусом у матчі 3 туру Про ліги вдома зіграв внічию проти Локерена, Антверпен з Назариною в складі переграв на виїзді Мускрон.

У матчі 3 туру бельгійської Про ліги Сент–Трюйден вдома приймав Локерен. Роман Безус вийшов у старті та провів на полі увесь матч, проте не допоміг своїй команді здобути 3 очки, матч завершився внічию 1:1, а голи забивались в останні 15 хвилин зустрічі. Спочатку гостей вивів Гуус Хуппертс на 78-й хвилині, а за 6 хвилин рахунок зрівняв Буйя.

Антверпен на виїзді зустрічався з Мускроном. Українець Єгор Назарина вийшов у старті і був замінений на 66-й хвилині. Саме після заміни його команді вдалось забити переможний гол зусиллями Вільяма Овусу.

Бельгія. Про ліга, 3 тур

Зюльте-Варегем – Ейпен – 4:0

Голи: Буффель, 35, 38, Фаїк, 56, Марк, 90+2

Сент-Трюйден – Локерен – 1:1

Голи: Буйя, 84 – Хуппертс, 78

Мускрон – Антверпен – 0:1

Гол: Овусу, 81

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