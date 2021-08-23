Матч між данськими Фредерісією та Веннсюсселем у рамках другого дивізіону чемпіонату запам'ятався неочікуваним перформансом від головного арбітра.

Арбітр матчу Нільс Хір припустився серйозної помилки під час матчу, коли зупинив гру через фол. Команда ж продовжила атаку, тому була обурена таким рішенням.

Жінка-арбітр показала одному гравцю дві жовті картки і забула його вилучити – курйоз з Другої ліги

Втім, рефері блискавично усвідомив свою помилку та став на коліна, вибачаючись перед гравцями. Після цього Хір вказав на точку, з якої необхідно пробити штрафний удар та продовжив матч.

До слова, матч між Фредерісією та Веннсюсселем завершився нічиєю 1:1.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду