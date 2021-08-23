Матч между датскими Фредерисией и Веннсюсселем в рамках второго дивизиона чемпионата запомнился неожиданным перформансом от главного арбитра.

Арбитр матча Нильс Хир допустил серьезную ошибку во время матча, когда остановил игру из-за фола. Команда же продолжила атаку, поэтому была возмущена таким решением.

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Впрочем, рефери молниеносно осознал свою ошибку и стал на колени, извиняясь перед игроками. После этого Хир указал на точку, с которой необходимо пробить штрафной удар и продолжил матч.

К слову, матч между Фредерисией и Веннсюсселем завершился ничьей 1:1.

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