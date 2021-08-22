Матч Другої ліги між Дніпром Черкаси і Буковиною запам'ятався скандальним моментом за участі судді – Інни Вакулко.

Гравець господарів Богдан Вініченко отримав дві жовті картки, але залишився на полі до кінця зустрічі.

Друга ліга: Карпати вперше програли у сезоні, Лівий берег продовжив ідеальну ходу, лідери групи Б розгромили суперників

На 33-ій хвилині хавбек Дніпра (номер 15) "привіз" пенальті, побачивши перед собою перший "гірчичник" за гру рукою. На останніх хвилинах Вініченко жорстко сфолив на фланзі. Вакулко підбігла до порушника і показала другу жовту, але чомусь забула доповнити свої дії логічною червоною.

Вініченко провів поєдинок повністю та допоміг Дніпру здобути перемогу над Буковиною з рахунком 3:1. Клуб з Чернівців просить відповідні органи прокоментувати скандальний епізод.

Крутіші за Карпати: як у 60-х любителі з другого дивізіону вигравали Кубок Данії двічі поспіль