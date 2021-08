Лондон – "синій"

Лондонське дербі було безумовно центральним матчем англійського вікенду. Та навряд протистояння виправдало всі очікування шанувальників АПЛ. Передусім це стосується Арсенала. Команда Артети, за винятком кількох спалахів після перерви, фактично виглядала статистом на фоні потужного Челсі. Матч став особливим для Ромелу Лукаку. Бельгійський гренадер не тільки вперше вийшов у синій футболці після повернення, а й став головним актором трупи Тухеля.

Челсі переконливо обіграв Арсенал – Лукаку відзначив дебют забитим м'ячем

Лукаку був активним по всій половині поля суперника, забив гол, а ще більше хотів стати асистентом для партнерів. Дербі з "канонірами" стало вітриною еволюції бельгійця. Із колись "гидкого каченяти" часів першого періоду в Челсі він перетворився у досконалого "лебедя" з високим рівнем альтруїзму. Цього разу він реалізується на Стемфорд Брідж. А ось Артеті на часі завести валізку тривоги на випадок раптового прощання з Арсеналом. І справа не в двох поразках на старті, а в повній безпорадності його підопічних у матчах найконкурентнішого чемпіонату планети.

Разом із Челсі без втрат продовжують іти лише Ліверпуль, Брайтон і Тоттенхем. Мерсисайдці здолали Бернлі (2:0) на класі. Якраз цієї риси хлопцям Клоппа відверто бракувало в кризові періоди сезону 2020/21. Навіть у моменти наступу "кларетових" Ліверпуль зберігав голову холодною і швидко відводив гру від власних воріт. Голи ж Жоти й Мане (після дублю Салаха в 1-му турі) довели, що оновлене атакувальне тріо "червоних" повністю on fire.

Несподівано спіткнувся МЮ. Манкуніанці ніби й постійно контролювали хід поєдинку проти Саутгемптона, але пропустили курйозний гол, з великими труднощами зрівняли рахунок й так і не змогли дотиснути "святих". Зате розродився розгромом Манчестер Сіті. "Містяни" фактично декласували Норвіч (5:0), який вже отримав ярлик too good for the Championship, too bad for the Premier League. Старт "канарок" із 0:8 у двох турах можна було б назвати катастрофічним, якби не рівень суперників (Ліверпуль і Ман Сіті). Та й далі календар не шкодуватиме Норвіч – Лестер і кризовий Арсенал. Тож чемпіонат для норфолкців "розпочнеться" з 5-го туру: Уотфорд, Евертон, Бернлі – з такими командами можна і треба набирати очки.

Тім-менеджмент Кумана, або Як не треба робити

На Піренеях гранди почали гальмувати вже в 2-му турі. І якщо Атлетіко без чистих форвардів у старті таки втримав мінімальну перемогу над скромним Ельче, то Барселона і Реал синхронно звели матчі внічию. На заваді успіху Барси став... Рональд Куман. Нідерландець провалився у кадровому питанні, поставивши на пару центрбеків Гарсія-Піке. Перший перед поєдинком дізнався про смерть дідуся, який привів його за руку до Ла Масії. Другий – цілий тиждень не тренувався через проблеми зі здоров'ям і вийшов "на уколах".

Не пішло в обох: Піке через 30 хвилин зламався і попросив заміну, Гарсія ж багато помилявся і нарвався на червону картку в ендшпілі. Та, як і в стартовому турі, в каталонців знайшовся свій герой-рятівник. Цього разу Мемфіс Депай створив гол із нічого й вирвав для Барси нічию в Більбао. Либонь, у цьому й буде загадка й краса водночас Барселони без Мессі. Щоразу лавровий вінок тріумфу може опинитися в когось іншого.

Барселона розписала нічию з Атлетіком у надважкому матчі в Більбао – дебютний гол Депая врятував каталонців від поразки

Знайшовся свій герой і в Реала. Вінісіус став справжнім джокером Анчелотті, оформивши дубль і вилучення для воротаря суперника за 30 хвилин після виходу на заміну. Та всіх старань бразильця вистачило лише для бойової нічиєї з Леванте (3:3). "Вершкові" жваво розпочали зі швидким голом реанімованого Бейла, але дозволили "жабам" перевернути гру на старті другої половини. Карнавальний перебіг подій могла змінити лише реалізація. Та мадридці з двох десятків ударів у площину надіслали лише п'ять (Леванте – 4), тож корінь невдач варто пошукати в собі. Принаймні, Анчелотті вже дорікнув обороні за брак концентрації після перерви.

Італійський фестиваль емоцій

Старт Серії А вийшов несподівано бойовим. За вісім перших матчів команди "заробили" 7 червоних карток, а середня результативність склала 4,125 гола (!) за поєдинок. Фактично без боротьби минув лише матч на Джузеппе Меацца. Чинний чемпіон Інтер із косметичними змінами від Індзагі-молодшого (схема 3-5-1-1 замість 3-5-2 Конте) просто розчавив Дженоа (4:0). Чудово дебютували за "нерадзуррі" ключові новачки – Чалханоглу і Джеко (в обох гол+пас), на рівні зіграли ковалі чемпіонства, а нібито списаний Відаль забив і асистував за 20 хвилин на полі. З таким стартом після усіх літніх потрясінь у тіфозі Інтера явно поменшало песимізму.

Тим більше, важко стартували конкуренти з Аталанти і Ювентуса. Гаразд, "Богиня" – окремий випадок. Під керівництвом Гасперіні бергамаски традиційно втрачають у стартових турах, а перемоги вигризають зубами. От і цього разу Аталанта лише на 90+3-й хвилині вирвала звитягу в Торіно (2:1), який ледь не вилетів у сезоні 2020/21. Не вразив і Руслан Маліновський. Українець розчинився на полі й отримав найгірші оцінки в складі бергамасків.

"Чекали геніального удару і не дочекалися": італійська преса критикує Маліновського за перший матч у сезоні

Та Юве виступив ще гірше. Повернення Аллегрі поки увінчалося лише нічиєю зі скромним Удінезе (2:2). "Заспівали" туринці веселої: Дибала, Бентанкур і Куадрадо втрьох організували двійко голів за перші 25 хвилин. Але, зрештою "звернули на сльози" – Перейра і Деулофеу опустили Юве на грішну землю в другому таймі, а гол Роналду за секунди до фінального свистка арбітра скасували через офсайд на міліметри. Такий собі "привіт" нічийному синдрому двох інших затятих членів Європейської Суперліги з Іспанії.

Зате взяли своє Наполі й Рома, які теж провели зміни на тренерському містку в міжсезоння. Неаполітанці під керівництвом Спаллетті в справжній бійці з Венецією не викинули білого рушника, а в меншості покарали гостей-хуліганів двома голами. Оглядачі вже помітили якісні зміни на стадіоні Дієго Армандо Марадона. Тут більше не бідкаються через обставини навколо в стилі Гаттузо, а завзято працюють над написанням нових красивих історій.

Стартував із перемоги й Моурінью. Для сеу Жозе звитяга Роми над Фіорентиною (3:1) стала особливою – 50-ю у чемпіонаті Італії за рекордні терміни в еру 3 очок (77 матчів). Така ж історія в нього в АПЛ і Ла Лізі, а хтось ще піддає сумніву Особливий статус португальця. У рівному матчі з "фіалками" Рома перемогла завдяки тим, хто вміє робити різницю – Абрахаму, Мхітаряну, Верету та Шомуродову. Схоже, новачки "вовків" вже вписалися в колектив.

Інша Європа

Головний скандал вихідних трапився на Французькій Рив'єрі. Двобій місцевої Ніцци з гостями з Марселя за рахунку 1:0 на користь господарів перетворився на реальний бій провансальців із фанатами "орлят". Пошуками винних займуться французькі функціонери та правоохоронці, а в сухому залишку маємо зірваний матч, відмову Олімпіка вийти на поле після наведення порядку, дивне рішення Ліги 1 будь-що дограти поєдинок і необхідність визначити долю матчу в кабінетах. На цьому фоні чергові перемога ПСЖ і поразка Монако тьмяніють.

Весело в Німеччині. Усього два тури минули в Бундеслізі, а з максимумом очок лише одна команда – Вольфсбург. "Вовки" лише в останні 20 хвилин оформили вольову перемогу над Гертою (2:1) й очолили турнірну таблицю перед матчем із РБ Лейпциг 29 серпня. "Червоні бики" разом із Байєром несподівано легко розтрощили Штутгарт і Борусію М відповідно (по 4:0). А ось Баварія і Борусія Д провели важкі матчі з різним підсумком – мюнхенці таки дотиснули Кельн (3:2) після втрати переваги в два м'ячі, а "джмелі" не впоралися із Фрайбургом на виїзді (1:2).

Зате в португальській Прімейрі без втрат іде дует грандів – Спортінг і Бенфіка. "Леви" в чемпіонському стилі переграли Белененсеш, забивши по голу в кожному з таймів зусиллями Інасіу й Пальїньї. Натомість Бенфіці перемога далася значно важче. Спротив Жил Вісенте "орли" здолали лише під завісу поєдинку, забивши двічі за 5 хвилин. Забили за лісабонців два оборонці – Лукас Верісімо і Грімальдо. Українець Роман Яремчук зіграв 57 хвилин і запам'ятався скасованим голом якраз перед заміною на Піцці. Зате загальмував Порту, який несподівано втратив очки на Мадейрі в нічийній битві з Марітіму (1:1).