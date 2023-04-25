"Що мені не сподобалося у цьому протистоянні? Я ніколи не пам'ятаю, щоб було настільки багато некваліфікованої грубої гри у матчах Динамо – Шахтар. Були дуже жорсткі протистояння, були "брудні" протистояння. Але такої невмотивованої, такої грубої гри я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, щоб Шахтар стільки жовтих карток заробляв у простих ситуаціях.

"У садку були дітки, які постійно бігали і на щось скаржилися": експерт шокований діями гравця Шахтаря в Класичному

Джурасек програв єдиноборство Беніто. Далеко від воріт, для чого тут бігти і заробляти жовту картку? Перед цим на Буяльському Романов не поставив 100%-й штрафний. Для мене це було дивно, що він не помітив. Ракицький не встиг за Беніто, отримав жовту картку. Просто відверта грубість. Програв позицію, б'є по ногах Беніто. Ракицький з його досвідом не мав би так грати.

Момент, коли Бондаренко просто стрибнув у ноги Ванату. Для чого? От що в тій ситуації вимагало такого стрибка в ноги? Хтось мені може пояснити? От яка мотивація може бути? Свідомий фол, в середині поля. Якби йому показав Романов червону картку, ніхто б і слова не сказав. Взагалі, Романов шкодував Шахтар у цих моментах. Якась злість, зайва, непотрібна злість. Я розумію, буває таке, що не виходить щось на полі. Але оця невмотивована грубість реально псувала враження від поєдинку.

Був момент, коли Бондар просто зрізав Волошина, а арбітр навіть штрафного не призначив. Якщо хтось скаже, що він зіграв у м'яч, хай перегляне повтори. І Бондар ще приходить, щось розповідає. Таке враження, що Шахтар хотів налякати оцих молодих футболістів. Просто залякати.

Не вірю, що була така установка. Склалося враження, що з точки зору боротьби Шахтар вийшов на цей матч трохи перезарядженим. По-іншому пояснити це не можу. Можливо, це брак кваліфікації. Але це не дозволяє Бондаренку ледь не відірвати ногу Ванату. Хотіли залякати? Волошину ледь ногу не відірвали. Можливо, така була тактика. Я у Шахтаря такого ніколи не бачив. Завжди грубше грали динамівці, вони десь не встигали за технічними бразильцями. Тут ситуація для мене кардинально змінилася. Романов дуже лояльно ставився до футболістів.

Був ще один момент наприкінці першого тайму. Я його передивлявся дуже багато разів. Це момент, коли Динамо мало забити гол, а арбітр, не переглядаючи VAR, вирішив, що пенальті там не було. Це момент із Ракицьким. На VAR сидів пан Пасхал, який вважається лояльним арбітром до Шахтаря. Якщо хтось скаже, що Ракицький прибирав руку, то я вважаю, що він її виставляв. Навіть не піти, не подивитися цей епізод... Я не буду наполягати, що це пенальті. Але запам'ятайте всі цей епізод і робіть висновки. Я його запам'ятав. У матчах інших команд тепер буду знати, що в таких моментах пенальті не ставляться", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Динамо – Шахтар: Київ рятує неочевидний герой, суддівство цікавіше за гру, дикі привози, заміна Мудрику і Циганкову